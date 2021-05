Dave Bautista dice que su etapa como Drax ha acabado pero quiere que Marvel siga explorando al personaje

Imagen : Marvel Studios

La desgarradora historia de fondo de Drax el Destructor ha salido a relucir varias veces en las películas de Marvel, pero nunca se ha contado en su totalidad. Sin embargo, si alguna vez Marvel pretende sacar una precuela para contarla, como ha hecho con Black Widow, Dave Bautista no estará en ella.

Advertisement

Durante las últimas semanas, Bautista ha dejado en claro que en Guardianes de la Galaxia Vol. 3 será la última vez que le veamos haciendo de Drax, pero también ha dicho que quiere que Marvel haga más películas con su personaje y profundice en cómo Drax se convirtió en el Destructor. En declaraciones a Uproxx, Bautista aseguró que el guionista y director de Guardianes, James Gunn, le había dicho: “Para mí no hay Drax sin ti”, pero conociendo la naturaleza de los cómics e incluso aunque Gunn y Bautista se bajen del carro, Marvel no tiene por qué hacer desaparecer al personaje. Y el actor está totalmente de acuerdo con eso.

“El personaje no se va a ir a ninguna parte y pueden renovarlo o comenzar con él de cero, y yo creo que deberían”, dijo Bautista. “Me encantaría verlo personalmente, como fan. Me encantaría ver cómo le hacen justicia a la historia de Drax porque es una gran historia. Y creo que si hay alguien que puede intervenir y darle un giro completamente diferente y jugar con Drax, tendría un aspecto diferente, pero es una posibilidad y es algo que me gustaría ver personalmente como fan”.

Esto llega unos días después de que Bautista levantase cierta polémica con sus declaraciones. “Realmente deseaba que hubieran invertido más en Drax, personalmente, porque creo que Drax tiene mucha más historia que contar”, dijo Bautista a la revista Collider. “Creo que Drax tiene una historia de fondo realmente interesante que han desperdiciado. Esto no es un ataque a Marvel. Tenían su plan , sé en qué están enfocados, lo que han planeado. Pero hombre, creo que realmente han perdido una oportunidad con Drax. Tiene una gran historia de fondo”.

Bautista continuó explicando que, como actor, hubiese querido hacer más, pero sintió que Marvel tenía que alejarse de Drax por cómo los fans habían entendido al personaje . “La gente simplemente se enamoró tanto del lado gracioso de Drax que se aprovecharon de eso, luego lo explotaron aun más, y luego firmaron su defunción ”, dijo. “Pero perdimos una gran oportunidad con ese personaje y no creo que vuelva a aparecer. Pero realmente estoy deseando terminar con todo este viaje” .

G/O Media may get a commission Exclusive for new customers Caliper CBD $35 at Caliper Use the promo code KINJATEN

Es probable que el viaje de Bautista termine en mayo de 2023 cuando salga Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Sin embargo, si Drax aun sigue vivo, parece que Bautista le dejará el papel a otro .