Guardianes de la Galaxia Vol. 3 por fin llega a Disney+ en agosto

Guardianes de la Galaxia Volumen 3 es la última película de James Gunn en el universo cinematográfico de Marvel, y tres meses después de su estreno en las carteleras de cine, la película por fin estará disponible en el servicio de streaming de Disney. Apunten esta fecha en sus calendarios: el 2 de agosto los Guardianes llegan a Disney+.

La película se estrenó el 5 de mayo, y durante su paso por las carteleras del mundo recaudó unos 842 millones de dólares en taquilla, una cifra bastante similar a la recaudación de la primera y sobre todo la segunda entrega de la saga Guardians of the Galaxy (773 millones la película de 2014 y 869 millones la película de 2017, respectivamente), en una época en la que al MCU no está teniendo el éxito que solía tener en años anteriores. Ninguna película ha alcanzado los 1.000 millones de dólares desde Spider-Man: No Way Home, y Ant-Man & the Wasp: Quantumania, estrenada este mismo año, recaudó apenas 476 millones de dólares.

Pero dejando de lado los números de taquilla, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 es una película que supone un cierre no solo para el paso de James Gunn por el MCU, quien ahora está encargado del universo de películas de DC Comics, sino también para este grupo de Guardianes en particular. Algunos de los actores ya han comentado que esta será su última entrega en el universo de Marvel, y el mismo Gunn comentó que este es el último film de estos Guardianes, pero por supuesto, podrían venir otros.

Aviso: si no has visto la película, a continuación encontrarás un pequeño spoiler sobre una escena y personaje de relleno de la película, que originalmente iba a ser interpretado por Stan Lee.

Gunn, en una entrevista, también comentó que un personaje llamado “Lambshank”, una de las criaturas enjauladas por el Alto Evolucionador en su nave, originalmente su voz iba a ser interpretada por Stan Lee, ya que escribió la película antes de que falleciera. El personaje apenas tiene una línea, en el film. Lamentableme