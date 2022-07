Cuando en marzo de 2021 se estrenó la llamada versión definitiva de La liga de la justicia, es decir, la versión final del director Zack Snyder de Justice League, esto revivió la esperanza en muchos de sus fanáticos de que Warner Bros y DC Comics continuarían con la visión original de Snyder para estas películas. Pero no será así, según ha confirmado uno de los jefes máximos de DC durante la Comic-Con de San Diego.

Esa visión de Snyder incluía no solo una continuación a su Justice League que siguiera la historia del enfrentamiento de la liga contra Darkseid, sino también Man of Steel 2 con Henry Cavill, una película de Batman con Ben Affleck y más. Por supuesto, actualmente ya hay un nuevo Batman que ya estrenó su primera película, y no hay señales de que Man of Steel 2 vaya a suceder, aunque hay quienes esperan una aparición sorpresa de Henry Cavill durante la Comic-Con este año para anunciar su regreso como Superman, en alguna otra película. Pero en cuanto al “SnyderV erse”, eso es cosa del pasado.

Así lo ha mencionado Jim Lee, director creativo (CCO) de DC Comics, en una conferencia en la Comic-Con:

“Yo trabajo en los proyectos que están en desarrollo. Creo que el Snyder Cut fue la versión de Zack hecha realidad, y contó una historia satisfactoria. Pero no hay planes para trabajos adicionales sobre este material”.

Advertisement

Incluso antes del estreno del llamado Snyder Cut, existía una campaña intensa en redes sociales llamada #RestoreTheSnyderVerse, y hoy en día continúa teniendo presencia en plataformas como Twitter y YouTube. Pero nada indica que el SnyderVerse vaya a regresar. DC ya tiene planes para muchos de sus personajes (incluyendo el nuevo Batman, Wonder Woman, Aquaman, Black Adam y Shazam), y el mismo Snyder está trabajando en una serie de proyectos, como la película Rebel Moon y el universo Army of the Dead para Netflix. [vía IGN]