Hamish Steele habla sobre cómo poner fin a DeadEndia

A principios de este año, Netflix reveló quela segunda temporada de Callejón sin salida: Parque Paranormal—el adaptación que lleva mucho tiempo en proceso de la serie de cómics sobrenatural de Hamish Steele muertoendia—sería su último, dejando sin terminar la historia de Barney, Norma y sus amigos en Phoenix Parks. Pero ahora los fanáticos verán al menos una versión de Esa historia llega a su fin con el lanzamiento de la final. muertoendia novela gráfica.



io9 se enorgullece de revelar en exclusiva el primer vistazo a la portada final de El orden divino, la entrada climática en el muertoendia serie. Escrita e ilustrada por los mismos Steele, El orden divino Verá a Barney, Norma, Pugsley y a todos sus amigos enfrentarse a las amenazas más graves que cualquier joven adulto pueda enfrentar: complicaciones en sus vidas amorosas. Ah, y una pequeña cosa como el posible fin del universo tal como ellos lo conocen. ¡Dos cosas igualmente importantes! portada completa a continuación.

Para aprender sobre el proceso de Steele para traer muertoendia hasta un fin, especialmente a raíz de Parque ParanormalLa conclusión breve de io9 habló recientemente con el autor por correo electrónico para descubrir cómo la evolución del programa influyó en su trabajo original en serie, y la perdurable importancia de centrar su historia en un joven héroe trans en un tiempo personas trans enfrentar amenazas repetidas a sus sustentos en todo el mundo.



James Whitbrook, io9: ¿Cómo ha sido para ti como creativo regresar a muertoendia después Callejón sin salida ¿Finalmente concluido en Netflix?

Hamish Steele: En realidad, no se siente como un regreso, solo como una continuación. He estado trabajando en muertoendia y Callejón sin salida simultáneamente durante más de diez años. Entonces, en todo caso, el nuevo libro se siente más como el cierre de un gran capítulo de mi vida. triste, pero también estoy en paz con todo. Obviamente, me hubiera encantado haber hecho más del programa y Estoy definitivamente abierto a hacer más DeadEndia libros en el futuro o cosas ambientadas en el mismo mundo... pero por ahora estoy feliz de poder terminarlo en forma de libro , al menos. No todo el mundo tiene esa oportunidad.



io9: ¿Qué lecciones crees que aprendiste de tu tiempo de creación? Callejón sin salida que trajiste para terminar elmuertoendia ¿trilogía? ¿Hubo algún hilo argumental que decidiste cambiar en función de las cosas a las que la audiencia había respondido enCallejón sin salida?



Steele: Creo que los fanáticos de los libros tienden a ser un poco más tranquilos en Internet que los fanáticos de los programas. Y, por supuesto, Netflix nos dio mucho plataforma más grande, por lo que había muchas más. Así que para mí quedó mucho más claro lo que le gustaba a la gente de la serie. Estaba muy feliz de ver cuán equilibrado estaba todo el fan art y el cosplay: a la gente parece gustarle los cuatro personajes principales en bonitos igual medida. Pero en los libros, esos personajes nunca estuvieron tan equilibrados en términos de tiempo en pantalla como en el programa. En el primer libro, por ejemplo, Courtney no es realmente el foco de ninguna manera. Ni siquiera están en la mitad de los capítulos. Pero Courtney era tan popular en el programa de televisión que me aseguré de que el libro 3 le diera a ese personaje un buen cierre. Son una especie de corazón de toda la serie, en algunas maneras.



Al escribir el Libro 3, definitivamente encontré que escribir las voces de los personajes era mucho más fácil. Podía escuchar a los actores en mi cabeza cada vez que estaba escribiendo. Pero realmente, el Libro 3 es el final que siempre imaginé cuando comencé la serie hace tantos años.



io9: Ambos somos del Reino Unido, y como tú muy consciente, el panorama público y político en torno a los medios de vida de las personas trans y a las personas trans en los medios de comunicación se siente más represivo y agresivo que ha sido en mucho, mucho tiempo, no solo aquí sino en todo el mundo. Como persona queer, ¿qué significa esto? para que puedas ver la reacción hacia Barney y el entusiasmo en torno a su propia relación con su identidad de género, y no solo lo que eso significó en el espacio del espectáculo animado cuando Callejón sin salida salió por primera vez, pero ahora que estás regresando a la versión del personaje que originalmente lo imaginó como muertoendia ¿ahora mismo?



Steele: Cuando creé a Barney por primera vez en 2011-2012, realmente no pensé mucho en que él fuera trans. Quería que el elenco reflexionara mi grupo de amigos y fue algo obvio que este personaje era trans. Simplemente tenía sentido y nunca lo fue. destinado a ser la parte más interesante o importante de él. muertoendia Comenzó como un cómic web en Tumblr, tan genuinamente, que ni siquiera era particularmente único en ese paisaje.



Luego, cuando se lanzó el programa de Netflix en 2018, realmente se sintió como si un personaje como Barney estuviera muy retrasado. No recibimos ningún rechazo. de la compañía. Me había preparado para lo peor, habiendo tenido malas experiencias tratando de impulsar la representación queer en otros programas. desarrollado, pero fue muy fácil. Ingenuamente creí que el programa se estrenaría en un mundo aún más tolerante que el que nosotros d presentó el espectáculo.



Pero cuando el programa salió en 2021, era tan obvio lo equivocado que había estado. Estoy enfermo y cansado. de ser paciente con los transfóbicos en este momento. Solía querer educarlos, pero todos los días veo la peor tendencia de intolerancia En todo el mundo deja claro que no les interesa aprender. Y en este clima, creo que Barney se siente más importante que nunca. destinado a ser. He tenido innumerables mensajes y conversaciones con lectores que me han dicho que les salvó la vida o les ayudó a hablar sobre ser trans con su familia. Y también me encanta hablar con fans cis y heterosexuales que aman a Barney. Es un buen recordatorio de que El odio que se ve en línea proviene de una minoría pequeña, ruidosa, solitaria y triste que quiere hacer a todos tan miserables como ellos.



Creo que cuando se trata de concluir la historia de Barney en el Libro 3, lo más radical que puedes hacer es simplemente verlo ganar. . No quiero estropear nada, pero el libro no profundiza en ninguna angustia trans o disforia ni nada. Los personajes trans ganan, envejecen, viven felices para siempre... eso, lamentablemente, todavía es poco común en los medios y es una realidad que muchos transfóbicos intentan Negar es posible.



i09: Tienes muchos otros proyectos en proceso en este momento, como Cocodrilo y rolloEl lanzamiento del webtoon y anteriormente has aludido a más trabajos televisivos potenciales en tu futuro. ¿Qué tipo de historias estás buscando? decir a continuación?



Steele: ¡Sí! Cocodrilo y rollo Ha sido un regreso divertido a mis raíces de cómic web. De manera similar, antes muertoendia, Yo solía hacer mucha comedia para adultos como mi libro Panteón. Tengo algunos libros y presentaciones en ese espacio que no puedo esperar para compartir. Pero después muertoendia termina, estoy saltando de cabeza a mi próxima serie de novelas gráficas que son para un grupo de edad similar. No puedo decir mucho pero una vez más contará con un elenco diverso en un mundo de monstruos, pero en algunos aspectos, no podría ser más diferente. También será la primera serie que comience desde que recibí mi diagnóstico de autismo, y estaré explorando el concepto de un superhéroe autista. ¡Así que ten cuidado con eso en los próximos años!



DeadEndia: El Orden Divino llegará a los estantes el 23 de abril de 2024: descubra cómo hacer un pedido por adelantado aquí y aquí.

