Marvel ha anunciado algunos cambios importantes en su calendario de próximos estrenos. Si bien actualmente continuamos en la Fase 4 del universo cinematográfico de Marvel (MCU), la cual está a punto de terminar con Black Panther: Wakanda Forever, ya conocemos los planes de la compañía tanto para la Fase 5 como para la Fase 6. Sin embargo, la última fase ha recibido una sacudida en cuanto a su calendario.

Todo parece haber comenzado con la nueva película de Blade, la cual está teniendo problemas en su producción tras haber perdido a su director (Marvel aún no parece haberle encontrado reemplazo) y, según rumores, el mismo protagonista del film, Mahershala Ali, no está muy feliz con el estado actual del guión y de la película. Parece que hará falta realizar algunos cambios importantes en el film, y esto ha traído consigo que Marvel se replantee las fechas de estreno para gran parte de la Fase 6 del MCU.

Estos son los retrasos que ha sufrido la Fase 6 del universo de Marvel:

Blade se estrena el 6 de septiembre de 2024 (antes 3 de noviembre de 2023)

Deadpool 3 se estrena el 8 de noviembre de 2024 (antes 6 de septiembre de 2024)

Fantastic Four se estrena el 14 de febrero de 2025 (antes 8 de noviembre de 2024)

Película aún no revelada de Marvel estrena el 7 de noviembre de 2025 (antes 14 de febrero de 2025)

Avengers: Secret Wars se estrena el 1 de mayo de 2026 (antes 7 de noviembre de 2025)

Película aún no revelada de Marvel ha sido eliminada del calendario de estrenos (antes se estrenaba el 1 de mayo de 2026)

Advertisement

Curiosamente, incluso Deadpool 3, la cual fue anunciada hace muy poco, ha visto un retraso en su fecha de estreno. Fantastic Four se ha movido al año 2024, y una película misteriosa aún sin anunciar ha sido eliminada por completo del calendario. ¿Quedará para la Fase 7? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, al menos podemos esperar las nuevas películas de Ant-Man, Guardians of the Galaxy y The Marvel en 2023. [vía The Hollywood Reporter]