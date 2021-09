Si vives en cualquier lugar con contaminación lumínica, probablemente no puedas contemplar el cielo nocturno en toda su gloria . Y otras veces, con todo el ajetreo de la vida, simplemente nos olvidamos de mirar hacia arriba. Estos fotógrafos, ganadores del concurso Astronomy Photographer of the Year 2021 organizado por el Real Observatorio de Greenwich, han utilizado sus considerables habilidades para mostrar las maravillas de nuestro universo con todo lujo de detalles. Estas son las ganadoras de cada categoría, elegidas entre más de 4.500 fotografías .