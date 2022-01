By

Ver una película es una cosa. Leerla es algo completamente diferente, lo que, sin duda, suena a la frase más obvia jamás escrita. Pero en serio, cuando se trata de una película, la dinámica entre medios es un poco más compleja, y ahora puedes comprobarlo con algunos de los grandes contendientes a los premios de 2021 .

Todos sabemos que un gran guión es la columna vertebral de una gran película. Casi nunca obtienes una gran película sin un gran guión, excepto algunos documentales y películas de improvisación (aunque generalmente tienen algún tipo de guión o esquema, pero me estoy yendo por las ramas). Ver cómo un guionista transmite las ideas de una historia en el papel a veces puede ser muy diferente de cómo cobran vida en la pantalla. A menos que el guionista sea también el director, una vez que el guionista deja el guion, decenas y decenas de personas moldearán su visión. En última instancia, el director los supervisa a todos y los une, pero los actores, directores de fotografía, diseñadores de producción, editores, artistas conceptuales, y muchas más personas toman la palabra escrita y le dan vida de maneras nuevas y a veces diferentes.

Incluso si has visto muchas veces una gran película, probablemente no sepas todo sobre ella a menos que hayas leído su guión. Nuestros amigos de Film Stage navegaron por Internet y encontraron los guiones de varios candidatos a los premiosde 2021 que se han puesto a disposición del público de forma gratuita. La razón principal de esto es que los votantes de los premios los puedan leer para una posible consideración, pero eso no te impide a ti descargarlos y disfrutarlos por tu cuenta.

En Film Stage puedes ver una lista completa que incluye varios dramas y comedias, pero en los siguientes enlaces puedes obtener los guiones de estas películas de ciencia ficción y fantasía:

Sí, ahí está incluso el guion de The Tomorrow War. U n poco optimista el departamento de premios de Amazon.