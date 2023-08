Está sucediendo lo que parecía inevitable: algunos de los estrenos cinematográficos que se esperaban para este mismo año 2023, o para 2024, están siendo retrasados en medio de las huelgas de guionistas y de actores. Los calendarios de estreno están cambiando, y Dune: Parte 2 es una de las películas que ha sido retrasada.

Originalmente Dune: Parte 2 se iba a estrenar el 17 de noviembre de este mismo año, pero su nueva fecha de estreno es el próximo 15 de marzo de 2024, por lo que los fanáticos de estas películas basadas en la novela homónima de Frank Herbert tendrán que esperar un poco más.

Advertisement

Dune: Parte 2 es la segunda mitad de una historia que comenzó en el año 2021 con la primera película. Ambas partes sirven como una adaptación de la novela de Herbert, dirigida y coescrita por Denis Villeneuve.

Pero la segunda película de Dune no ha sido la única que ha sufrido cambios en el calendario de próximos estrenos de Warner Bros. La compañía también cambió la fecha de Godzilla x Kong: The New Empire del 15 de marzo de 2024 al 12 de abril del mismo año, y la serie de anime de El señor de los anillos, llamada The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, retrasó su estreno ocho meses, del 12 de abril al 15 de diciembre del próximo año.

Advertisement Advertisement

Por otro lado, Aquaman and the Lost Kingdom y la película de Wonka mantienen sus fechas de estreno este año: el 20 de diciembre y el 15 de diciembre respectivamente.

Una huelga de guionistas y de actores lógicamente ocasionará que muchas producciones se paralice n o se desarrolle n de forma más lenta, mientras los guionistas y los actores negocian con los estudios condiciones de pago más justas en la era del streaming , y limites para la inteligencia artificial, entre otra s peticiones.