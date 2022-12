We may earn a commission from links on this page.

Si has jugado al Half-Life 2, es probable que te hayas topado con un modelo del juego bautizado como “Corpse01.mdl”. Este cadáver quemado aparece varias veces en las alcantarillas del Half-Life 2 y en otras partes del juego, y los modders lo usaban también a menudo en sus proyectos . Hasta aquí todo iba bien, pero hace poco unos fans descubrieron que el cadáver del juego tenía la cara de un hombre muerto real.

Lanzado en 2004, el shooter Half-Life 2 fue la esperada secuela del primer juego de Valve, Half-Life. Tras su lanzamiento, fue todo un éxito de crítica y opinión . Pero aunque finalmente se trató de un juego tremendamente exitoso, hubo un tiempo en que Half-Life 2 no parecía una apuesta tan segura, ya que su proceso de desarrollo fue largo y complicado . Valve eliminó diferentes versiones, cortó partes enteras y trató de rebajar considerablemente el tono más oscuro y duro del juego para el lanzamiento final. Sin embargo, alguna s partes de esta versión más oscura permanecen en el juego final, incluido el modelo Corpse01.mdl. Me acuerdo que c uando jugaba a este juego de niño, este cuerpo siempre me pareció hiperrealista y me asustaba cada vez que me topaba con él. Ahora, entiendo por qué.

La macabra textura que había incluido Valve fue descubierta por accidente . Hace unas dos semanas, en el subreddit r/eyeblech, alguien publicó imágenes de cadáveres que, según explicaban , pertenecían a un manual de medicina forense. (Si bien verifiqué personalmente que las imágenes publicadas son reales , no pondré ningún link . Si realmente deseas verlas no tardarás en encontrarlas en Google).

En los comentarios del post , alguien señaló que una de las imágenes que mostraba un cadáver quemado se veía idéntica al modelo Corpse01 que había en Half-Life 2 y la gente rápidamente comenzó a comparar est as imágenes con las texturas del juego . Efectivamente, son completamente idénticos, a excepción de que Valve duplicó el ojo derecho del cadáver sobre el lado izquierdo. Así que la cara que utilizaron en el modelo del juego es la de un muerto de verdad.

Hace unos pocos días , el YouTuber Richter Overtime subió un ví deo en el que detalla la historia del cadáver y su conexión con la imagen, y todo este asunto se volvió viral. Como era de esperar, muchos fans de Half-Life se mostraron sorprendidos después de saber que habían estado viendo un cadáver real durante estas últimas dos décadas. Un modder ya ha subido un nuevo modelo para reemplazar el anterior en caso de que haya gente que se sienta incómoda topándose con la cara de un muerto real en Half-Life 2, aunque es probable que después de esto sea la propia Valve quien decida actualizarlo .