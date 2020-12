Descubrimientos que realmente nos hicieron pensar en extraterrestres

Como declara el famoso cartel de Expediente X: “Quiero creer”. Este querer, sin embargo, a menudo nos lleva por mal camino. Cuando nos enfrentamos a fenómenos celestiales impactantes e inexplicables, tendemos a ver un diseño inteligente. Sacar conclusiones precipitadas es un pecado por el que podemos ser perdonados; tenemos una necesidad insaciable de saber si hay alguien ahí fuera. Cuando decimos: “Quiero creer”, lo que en realidad estamos diciendo es: “Espero que no estemos solos”.



Desde el momento en que los primeros miembros de nuestra especie se tomaron el tiempo de mirar hacia arriba y reflexionar sobre la existencia, hemos estado malinterpretando las estrellas. Alguien me dijo una vez que los pueblos antiguos probablemente confundieron los pequeños puntos centelleantes de arriba con fogatas distantes, en lo que probablemente fue el primer ejemplo de humanos que “vieron” extraterrestres que en realidad no están allí. Hoy seguimos haciendo esto, como demuestran estos ejemplos históricos.



Obras públicas en Marte



Mirando a través de su telescopio a Marte, el astrónomo estadounidense Percival Lowell estaba seguro de haber detectado signos de vida inteligente.



“Que Marte está habitado por seres de un tipo u otro, podemos considerarlo tan cierto como incierto qué seres pueden ser”, como escribió en 1906.



Lowell interpretó los extraños patrones vistos en la superficie como una compleja red de canales, que los marcianos inteligentes usaban para regar sus cultivos. El astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli había llegado a una conclusión similar 30 años antes. Una interpretación audaz, pero Lowell, Schiaparelli y otros fueron engañados por una aparente ilusión óptica (o una ilusión), ya que las marcas oscuras en Marte fueron forjadas por procesos geológicos naturales.



Hombrecitos verdes y sus extrañas señales

Cuando la astrónoma Jocelyn Bell Burnell, ganadora del Premio Nobel, descubrió un púlsar en 1967, no sabía muy bien qué hacer con el inquietante ritmo del objeto. Así es como describió el momento en su ensayo de 1977, “¿Hombrecitos verdes, enanas blancas o púlsares?”:



Realmente no creíamos que hubiéramos captado señales de otra civilización, pero obviamente la idea se nos había pasado por la cabeza y no teníamos pruebas de que fuera una emisión de radio completamente natural. Es un problema interesante: si uno piensa que puede haber detectado vida en otras partes del universo, ¿cómo anuncia responsablemente los resultados? ¿A quién le dice uno primero? No resolvimos el problema esa tarde, y me fui a casa esa noche muy enojada [ya que] aquí estaba tratando de obtener un doctorado a partir de una nueva técnica, y algunos estúpidos hombrecitos verdes tuvieron que elegir mi antena y mi frecuencia para comunicarse con nosotros.