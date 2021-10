La última versión de Dune servirá como un potente recordatorio de nuestra problemática relación con el agua, especialmente a medida que gestionamos los efectos catastróficos del cambio climático y nos aventuramos cada vez más en el espacio.

Mientras leía Dune cuando tenía 16 años, de repente desarrollé una tolerancia sorprendentemente baja al desperdicio de agua. Tomé duchas más breves, me terminé cada vaso de agua y me negué a dejar correr el grifo por más tiempo del necesario. Incluso los días de lluvia empezaron a sentirse diferentes y no como una intrusión. La novela tiende a tener ese efecto en las personas, debido a su descripción de la escasez extrema de agua y las medidas radicales tomadas para mantener la vida en un planeta desértico.

La mayor parte de la historia tiene lugar en Arrakis, un planeta desértico habitado por un feroz grupo indígena conocido como Fremen. Estas personas se han adaptado a las duras condiciones de Arrakis, encontrando formas de conservar hasta la más mínima gota de agua, al tiempo que hacen del desperdicio de agua un crimen literal contra la humanidad.

Una adaptación tecnológica clave es el stillsuit. Este atuendo de cuerpo completo conserva la mayor cantidad de humedad del cuerpo posible, lo que permite a los Fremen aventurarse en el desierto. Como dijo Liet Kynes, ecologista ficticia de Arrakis: “Con un traje Fremen en buen estado de funcionamiento, no perderás más de un dedal de humedad al día”.



Incluso después de la muerte, se espera que un Fremen done el agua de su cuerpo al grupo, en lo que es un ritual funerario muy importante. Como dice el refrán Fremen, “La carne de un hombre es la suya; el agua pertenece a la tribu”.



El agua es tan rara en este planeta que los Fremen apenas pueden imaginar historias de lagos y océanos en otros mundos. Para ellos, es cosa de fantasía. Para nosotros en la Tierra, sin embargo, es una realidad. Y guau, ¿alguna vez damos por sentada nuestra agua?



Un mundo empapado pero desigual

De hecho, la Tierra no se parece en nada a Arrakis, ya que el agua cubre más del 70% de la superficie de nuestro planeta. La mayor parte es agua salada en nuestros océanos (96,5% para ser exactos), pero si toda el agua líquida fresca de la Tierra se reuniera, se crearía una esfera de 272,8 km de diámetro, según un estudio geológico en EE.UU.



El agua, un requisito indispensable para la vida, no se distribuye por igual en todo el mundo. La Tierra no es Arrakis, pero algunas personas viven en lugares que se están volviendo cada vez más parecidos a Arrakis. El Instituto de Recursos Mundiales estima que 1.800 millones de personas, una cuarta parte de la población mundial, habitan países que sufren estrés hídrico. El Medio Oriente y el norte de África se encuentran entre los lugares con mayor estrés hídrico en la Tierra, pero EE. UU., con 10 estados clasificados como que experimentan estrés hídrico alto o extremo, no es inmune.



Un duro recordatorio de las desigualdades del agua en Estados Unidos ocurrió el verano pasado, cuando el sistema del río Colorado, el sistema de suministro de agua más grande de Occidente, experimentó su primera escasez. La disminución del acceso al agua dulce es el resultado de la contaminación, el calor extremo y la sequía, y el uso excesivo del agua para la agricultura y otros fines.



A nivel mundial, la situación solo va a empeorar. Un informe de 2019 del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático advirtió sobre la desertificación en curso como resultado de las frecuentes olas de calor. De 1961 a 2010, el avance de los desiertos en las zonas secas aumentó aproximadamente un 1% cada año, y unos 500 millones de personas se han visto afectadas por la desertificación desde 1980, según el informe. El IPCC dice que los cambios en el uso de la tierra, incluida la deforestación, han exacerbado estas tendencias climáticas, particularmente en el sur y este de Asia.



Hay mucha agua en la Tierra; es notoriamente difícil y costosa de transportar. Una posible solución al problema es la desalinización a escala industrial, en la que se elimina la sal del agua del océano. La buena noticia es que las plantas de desalinización pueden funcionar con energía solar, por lo que probablemente será solo cuestión de tiempo antes de que veamos una adopción a gran escala.

“Soy una criatura del desierto”

Osvaldo Sala, un ecologista de la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad Estatal de Arizona, aprecia cuánto podría influir la próxima película en la opinión pública sobre asuntos relacionados con la escasez de agua y nuestro enfoque de las áreas de tierras secas.

“La asignación de agua es un tema legal complicado que está impulsado por políticas de alto nivel”, explicó en una videollamada. “Este problema está impulsado principalmente por nuestros valores y poder político, pero tenemos un mensaje más humilde”.



Ese mensaje, dijo, es que los desiertos no están vacíos ni carecen de valor. Las tierras secas, explicó, “son muy diversas desde un punto de vista biológico”, con muchos animales, plantas y microbios. Los desiertos, agregó, también son ricos en cultura. En lugar de hacer un mal uso o ignorar los desiertos, debemos trabajar para preservarlos y garantizar su sostenibilidad ecológica en el futuro.



Es un mensaje detrás de los Fremen. Los Fremen, a pesar de sus dificultades, se han adaptado e incluso celebran su mundo lleno de arena. Como escribe Herbert en Dune, “el brillo viene de las ciudades; la sabiduría viene del desierto”.



Celina Osuna, directora asistente de Desert Humanities Initiative, dijo que hay lecciones que aprender del enfoque Fremen, como ver el agua y no la mezcla de especias, el habilitador de viajes más rápidos que la luz en Dune, como el recurso más valioso en Arrakis. Osuna señala que el sistema de canales mejorado por el Proyecto de Agua Salada de Arizona fue construido originalmente por la gente de Hohokam.



“Este sistema de canales se basa en las contribuciones de los pueblos indígenas, y estos administradores todavía existen”, dijo. “Su visión del mundo es crucial para comprender los desiertos de formas menos exóticas, es decir, como nuestros hogares y como lugares donde podemos adaptarnos y prosperar”.



El espacio es un lugar sediento

Para la mayoría de nosotros, el agua es omnipresente y olvidamos lo difícil que puede ser acceder al agua cuando vivimos y trabajamos en el espacio. Es difícil transportar agua incluso aquí en la superficie de la Tierra, e incluso más difícil transportarla más allá de nuestro pozo de gravedad debido a su tremendo peso y volumen. Para los miembros de la tripulación a bordo de la Estación Espacial Internacional, esto ha resultado en un acercamiento al agua que solo puede describirse como muy parecido a los Fremen.



“Reciclamos alrededor del 90% de todos los líquidos a base de agua en la estación espacial, incluida la orina y el sudor”, explicó la astronauta de la NASA Jessica Meir en un artículo de septiembre de 2020. “Lo que intentamos hacer a bordo de la estación espacial es imitar elementos del ciclo natural del agua de la Tierra para recuperar agua del aire. Y cuando se trata de nuestra orina en la ISS, ¡el café de hoy es el café de mañana!”



Liet Kynes estaría orgulloso de este enfoque y del Sistema de Control Ambiental y Soporte de Vida de la NASA, que hace posible el reciclaje del agua. Además de la orina y el sudor, el Water Recovery System recicla el agua utilizada para las duchas y la humedad producida por la respiración.



Los astronautas de la ISS no están equipados con trajes Fremen, por lo que el reciclaje de la orina es un poco más complicado. La orina que se recolecta se bombea a un conjunto de destilación, donde una centrífuga empuja la orina hacia sus paredes externas. La orina se calienta, lo que hace que el agua se evapore de los desechos. Luego, la condensación devuelve el vapor a un estado líquido. Esta agua aún sucia se bombea a un tanque, donde se mezcla con otra agua recuperada, como el sudor y la humedad de la cabina. La presión en el tanque elimina cualquier gas apestoso del líquido, que luego se envía a un reactor que mata los compuestos orgánicos no deseados y los microorganismos con un calor intenso.



El proceso proporciona más de 3.600 litros de agua reciclada cada año. Las recientes actualizaciones del sistema significan que la recuperación total de agua se acerca al 94%, lo que es realmente impresionante. Dicho esto, la NASA se esfuerza por lograr una recuperación total del 98% mientras se prepara para las misiones de Artemisa a la Luna y una eventual misión tripulada a Marte. La NASA dice que la misma tecnología podría usarse en la Tierra en lugares donde el agua es escasa, una perspectiva que es a la vez futurista y distópica. En caso de que te lo preguntes, los desechos fecales no se procesan, pero la NASA está investigando esa posibilidad.



El Sistema de Recuperación de Agua de la NASA no es una solución sencilla y es un recordatorio de los obstáculos que tenemos que atravesar para proporcionar agua a las personas que viven y trabajan en el espacio. Lo que nos trae a Marte.



Bienvenido a Arrakis, er, Marte

Con sus dos lunas y sus extensos desiertos, Marte es probablemente el planeta más parecido a Arrakis de nuestro sistema solar. Y como Arrakis, el cuarto planeta desde el Sol carece seriamente de agua accesible.



Este no fue siempre el caso. El Planeta Rojo alguna vez fue acentuado en azul, ya que los océanos en expansión cubrieron la superficie hace más de mil millones de años. Gran parte de esta agua se perdió en el espacio, pero una buena parte logró quedarse. Hay tanto hielo en los casquetes polares que, si se derritiera, el agua resultante cubriría el planeta a una profundidad de 20 metros, según Stefano Nerozzi, investigador asociado postdoctoral del Laboratorio Lunar y Planetario de la Universidad de Arizona.



Nerozzi dice que Marte es un desierto hiperárido según los estándares de la Tierra.



“Debido a la muy baja presión atmosférica, el agua solo puede existir como vapor o hielo cerca de la superficie”, explicó en un correo electrónico. “La atmósfera es extremadamente seca, contiene solo una pequeña fracción del vapor de agua en comparación con la de la Tierra, demasiado poco para extraer una cantidad significativa. De hecho, la gestión del agua en una base humana marciana deberá ser extremadamente estricta para preservar lo que probablemente sea el recurso más preciado del planeta, ¡como un sietch en Arrakis!”.



Curiosamente, la investigación de 2020 sugiere que el agua líquida puede estar enterrada en el polo sur marciano, pero este trabajo sigue siendo controvertido. Sin embargo, si es líquida, probablemente esta agua esté muy fangosa y salada.

Los investigadores del equipo Subsurface Water Ice Mapping (SWIM) han utilizado satélites para encontrar lugares probables donde podría haber hielo enterrado en Marte, trabajo que se está utilizando para respaldar la selección de futuros lugares de aterrizaje. Matthew Chojnacki, científico investigador del Instituto de Ciencias Planetarias, dijo que estos científicos “realmente hicieron un excelente trabajo al identificar el hielo de agua congelada del subsuelo en las latitudes medias del norte de Marte que podrían beneficiar a los futuros exploradores humanos”.

Chojnacki y sus colegas en PSI esperan realizar un estudio de seguimiento en el que mapearán indicadores de hielo de agua, como terreno en forma de polígono, accidentes geográficos de tipo glacial y relleno de cráteres concéntricos.



Es obvio que se necesitará agua en Marte. Los colonos necesitarán saciar su sed, cultivar y procesar el agua en combustible para cohetes. El problema es que enviar agua a Marte desde la Tierra sería una experiencia incómoda, que requeriría mucho tiempo y, lo que es más importante, una prueba prohibitivamente costosa.



De manera más realista, los colonos tendrán que obtener agua directamente en Marte. Es posible que haya que construir asentamientos cerca de las regiones polares, lo que permitirá un acceso rápido a las capas de hielo marcianas. Es probable que esta agua no sea potable de inmediato, lo que requiere desalinización y otras medidas para eliminar el polvo y garantizar la pureza.



“¡Marte es duro, Marte está seco!” Chojnacki escribió en un correo electrónico. “Se necesitará un gran esfuerzo para realmente hacer estos ‘recursos’”, dijo. “Si bien los planes de la misión humana a Marte aún se encuentran en la etapa conceptual, acceder y utilizar esa agua será un desafío abrumador”.



Nerozzi dijo que los casquetes polares “son algunos de los lugares más inhóspitos de su superficie”, lo que significa que “es más probable que cualquier explorador humano futuro se asiente más cerca del ecuador, donde el clima es más cálido y más indulgente”. El problema es que las fuentes de agua cerca del ecuador son bastante escasas.



“El suelo suele ser muy seco, aunque en algunos lugares puede haber minerales hidratados que retienen el agua en su estructura cristalina”, explicó Nerozzi. “Esta agua es difícil de extraer, pero no imposible: los humanos necesitarían hornos para romper los enlaces químicos del agua en minerales hidratados y un sistema de condensación y filtración para hacerla potable”.



Los glaciares cubiertos de escombros en las latitudes medias podrían proporcionar otras fuentes de agua, aunque los colonos probablemente tendrían que usar equipo pesado de excavación para llegar al hielo oculto. Nerozzi dijo que “el terreno en estos glaciares es muy accidentado incluso para caminar, lo que dificulta el acceso a estos abundantes depósitos de hielo de agua”.



De lo contrario, la delicuescencia podría ser otra opción para los posibles colonos, en la que el agua se recolecta de la atmósfera de manera similar a los vaporizadores de humedad ficticios en Star Wars (George Lucas, hay que decirlo, tomó prestado en gran medida de Dune, que Frank Herbert publicó en 1965). Fuera del mundo, la delicuescencia a escala industrial permanece dentro del ámbito de la ciencia ficción, y no está claro de inmediato si la atmósfera marciana puede generar los volúmenes de agua necesarios.



De hecho, todavía hay mucho que no sabemos sobre cómo y dónde obtendremos agua en Marte, pero es un problema que necesita una solución.



“Háblame de las aguas de tu mundo natal”

Dune sirve como un recordatorio de que nunca debemos dar por sentado el agua. Lamentablemente, nuestra especie se enfrenta cada vez más a la inseguridad del agua, las frecuentes olas de calor y las crecientes tasas de desertificación.



El cambio climático inducido por el hombre tiene mucho que ver con los problemas ambientales actuales, y el resultado es que están apareciendo pequeñas versiones de Arrakis en todo el mundo. Como nos recuerda Dune, probablemente no nos resultará fácil buscar refugio en el espacio exterior, ya que el cosmos está lleno de infiernos inhóspitos. Por eso debemos cuidar la Tierra, el planeta más valioso del universo conocido. Y no dejar que nuestro miedo se apodere de nosotros.