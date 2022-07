Hoy en día no hay película de Marvel que no acabe generando decenas de teorías en Internet . Avengers: Endgame no es una excepción, pero una de esas teorías fue objeto de particular discusión en Internet: ¿Qué pasaría si Ant-Man hubiera matado a Tha nos por el innoble procedimiento de introducirse por la abertura situada donde la espalda del titán pierde su nombre?



La teoría se conoce popularmente como la teoría Thanus. P or si no visualizas bien lo que se propone , la idea es que Ant-Man podría haberse introducido en Thanos de la misma manera en que lo hacen los supositorios para después aumentar de tamaño y hacer explotar al villano desde dentro. Los defensores de este particular ataque aseguran que hubiera sido mucho más práctico, por no mencionar que habría evitado la muerte de Tony Stark y unos cuantos dolores de cabeza más.

Normalmente, este tipo de teorías enloquecidas no salen de los foros en los que nacen, pero la de Ant-Man y Thanos llegó tan lejos que acabó dando lugar a no pocos memes y hasta fue comentada por los hermanos Russo. En abril de 2019, los directores del film dijeron que era la teoría más ridícula que habían escuchado jamás, pero que también era muy imaginativa, y que nadie había contestado a esa pregunta aún, ni dentro ni fuera de la casa de las ideas.

Varios años más tarde, Marvel Studios ha hecho suyo el meme de la teoría Thanus en el lugar más in esperado que uno pueda imaginarse (teniendo en cuenta que la conversación va sobre introducirse con alevosía y premeditación por el recto de alguien) : el comedor del The Wish, uno de los lujosos cruceros temáticos de la compañía.

The Wish tiene una nueva cena con espectáculo ambientada en el universo del MCU llamada Quantum Encounter. Al principio de la velada, los asistentes son bienvenidos por un vídeo grabado por Paul Rudd y Evangeline Lilly enfundados en sus trajes de superhéroe . En ese vídeo, Ant-Man comenta la teoría con la siguiente frase:

Dejadme que hable del elefante en la habitación. He oído un montón de debate preguntándome por qué no me encogí, me metí ... y... uh... maté a Thanos de una manera realmente creativa. En primer lugar, porque es repugnante. Pero en segundo lugar es que es mucho más complicado que eso. Dejad que os explique...

En ese punto, Janet Van Dyne (Evangeline Lilly) interrumpe a Scott Lang y cambia abruptamente de tema, algo que probablemente sea lo mejor teniendo en cuenta que el evento es una cena. Lo realmente chocante es que Marvel haya decidido canonizar la teoría, aunque sea como comentario jocoso. Si tú también te has quedado con ganas de escuchar entera la explicación de Ant-Man, puedes acudir a la que dio el guionista de Endgame Stephen Markus en junio de 2019. Durante una entrevista concedida a Empire, Markus dijo lo siguiente: