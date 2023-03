We may earn a commission from links on this page.

El futuro de Star Wars en el cine parece estar viviendo algunos cambios radicales: la película de Rogue Squadron habría sido cancelada, la cual estaba a cargo de Patty Jenkins, la directora de las dos películas de Wonder Woman. Del mismo modo, también habrían cancelado la película que estaba a cargo de Kevin Feige, el jefe máximo de Marvel Studios. Por ahora, solo parece haber sobrevivido la película a cargo de Taika Waititi.

El universo de Star Wars ha estado muy activo en los últimos años en Disney+, entre las exitosas tres temporadas de The Mandalorian (y las que vendrán), la excelente primera temporada de Andor, algunas series animadas y The Book of Boba Fett y Obi-Wan Kenobi, que en general no son tan queridas pero sí están llenas de momentos épicos.

¿Pero qué pasa con Star Wars en el cine?

Desde el estreno de la infame The Rise of Skywalker de 2019 no hemos visto ningún indicio de que haya una película de Star Wars que esté próxima a estrenarse. Sin embargo, sí se han anunciado varios proyectos: Rogue Squadron a cargo de Patty Jenkins, una película a cargo de Kevin Feige, una trilogía a cargo de Rian Johnson (director de The Last Jedi) e incluso rumores de un film a cargo del director de Deadpool 3.

Ahora, según reporta Variety, Disney y Lucasfilm han cancelado los planes de Rogue Squadron, algo que ya se veía venir desde que la eliminaran del calendario de estrenos en 2022, y también cancelaron la película de Feige, quien debe estar muy ocupado encargándose de alinear el futuro del MCU. La película de Taika Waititi, sin embargo, sigue en pie, con el cineasta como director, guionista y como uno de los protagonistas. Waititi recientemente formó parte de la primera temporada de The Mandalorian como director de un episodio y dando la voz al personaje android IG-11.

Sobre la trilogía de Rian Johnson, todavía no ha sido cancelada oficialmente, pero parece que el cineasta está muy ocupado con la saga de películas Knives Out como para tener tiempo de hacer Star Wars, al menos en el futuro cercano. Se espera que conozcamos más de los planes de Lucasfilm para Star Wars en el cine y en la televisión durante la Star Wars Celebration, que se llevará a cabo en el mes de abril.