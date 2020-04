Disney hará un remake live action de Hercules junto a los directores de Avengers: Endgame

Filed to:

Imagen : Disney.

El próximo clásico de Disney que recibirá una nueva versión live action será Hercules, la película basada en el héroe de la mitología griega mitad dios, mitad humano. Y la nueva película estará bajo la responsabilidad de los directores de Avengers: Endgame, esta vez como productores.

La película original animada, dirigida por los conocidos animadores Ron Clements y John Musker (responsables de Aladdin y The Little Mermaid, entre otras) se estrenó el año 1997, así que tras 23 años ya podemos llamarla “un clásico”. Según The Hollywood Reporter, los productores de la película serán los hermanos Joe y Anthony Russo, directores de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. Por otro lado, uno de los guionistas de la película será Dave Callaham, quien también está escribiendo el guión de Shang-Chi, la película de Marvel.

Se desconoce cuándo podremos verla, y si llegará a la gran pantalla o en exclusiva a Disney+ como fue el caso del remake de La dama y el vagabundo, pero mientras esperamos podremos ver la nueva versión live action de Mulan, sea cuando sea que se estrene. [The Hollywood Reporter vía io9]