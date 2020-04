Black Widow, Doctor Strange 2 y más películas de Marvel y Disney ya tienen nuevas fechas de estreno

Mulan y Black Widow son dos de las películas que cambiaron su fecha de estreno. Artemis Fowl, en cambio, se estrenará directamente en Disney+. Imagen : Marvel Studios / Disney.

Disney ha anunciado por fin sus nuevos planes de estrenos para sus películas, las cuales recientemente fueron retrasadas de manera indefinida por la pandemia del coronavirus. Entre los cambios se encuentran películas como Black Widow, The Eternals, Doctor Strange 2, Mulan y básicamente todo el catálogo de Marvel, Lucasfilm y Disney en general.

La pandemia del covid–19 está afectando a la industria del cine y la televisión, del mismo modo que a tantas otras industrias y servicios (además de, por supuesto, el impacto severo y trágico que está teniendo en materia de salud en todo el mundo). Debido a la cuarentena obligatoria y a la recomendación de prácticamente todos los gobiernos y organismos sanitarios de mantener un distanciamiento social para evitar contagios, los cines están cerrados, y seguirán así por un tiempo indefinido.

Es por esto que los estudios cinematográficos están posponiendo los estrenos de sus películas, algunos incluso quedando retrasados hasta el próximo año. En el caso de Disney, recientemente anunció la cancelación del estreno de Black Widow, pautada para el mes de mayo, entre otras películas, pero no dijo cuándo exactamente llegarían esos films.

Hasta ahora. La compañía ha anunciado nuevas fechas de estreno para el catálogo de películas que planeaban estrenar entre este año y el próximo, quedando algunas rezagadas incluso hasta 2022. Otras, en cambio, ni siquiera llegarán a los cines, sino directo al servicio de streaming Disney+.

Estas son las nuevas fechas para las películas de Marvel Studios:

Imagen : Marvel Studios.

Black Widow se estrenará el 6 de noviembre de 2020 (originalmente llegaría el 29 de mayo).

The Eternals se estrenará el 12 de febrero de 2021 (originalmente llegaría en noviembre de 2020).

Shang-Chi and the Legend of the 10 Rings se estrenará el 7 de mayo de 2021 (originalmente llegaría en febrero de 2021.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenará el 5 de noviembre de 2021 (originalmente se estrenaría en mayo de 2021).

Thor: Love and Thunder se estrenará el 18 de febrero de 2022 (originalmente se estrenaría en noviembre de 2021).

Black Panther mantiene su fecha de estreno original del 8 de mayo de 2022.

Captain Marvel 2 se estrenará el 8 de julio de 2022.

Como se puede apreciar , muchas películas reemplazaron el espacio que anteriormente había reservado otra entrega, mientras que 2020 queda con solo un estreno de parte del Universo cinematográfico de Marvel, al menos en materia de cine. Y es que esa es la gran duda, ¿qué pasará con los estrenos de las series de Marvel para Disney+? Por ahora no lo sabemos, por lo que tendremos que esperar más para saber si hay algún cambio en los planes de estreno para The Falcon and the Winter Soldier y Wandavision. Hasta ahora, ambas series tienen pautado su estreno para mediados y finales de 2020.

Y aunque no es una película de Marvel Studios, sino de 20th Century Studios (división anteriormente conocida como 20th Century Fox), es interesante que The New Mutants, película que iba a estrenarse este mismo mes de abril, no ha sido mencionada en los nuevos planes de estreno. De nuevo, la película originalmente debía estrenarse a mediados de 2018 parece haber quedado en el limbo, al menos por ahora.

Estas son las nuevas fechas de estreno para otras películas de los estudios de Disney

Marvel Studios no ha sido la única división en anunciar nuevas fechas de estreno; otros estudios de Disney, como Lucasfilm, Searchlight, 20th Century Studios y Walt Disney Pictures, también han cambiado los planes para sus películas.

Mulan se estrenará el 24 de julio (originalmente llegaría el pasado mes de marzo).

Jungle Cruise se retrasa un año completo hasta el 30 de julio de 2021 (originalmente se estrenaría en julio de 2020).

Free Guy, la nueva película de Ryan Reynolds, se estrenará el 11 de diciembre de este mismo año (originalmente se estrenaría en julio).

The French Dispatch, la nueva película de Wes Anderson, se estrenará el 16 de octubre de este año (originalmente llegaría el 14 de julio).

The Last Duel, la nueva película de Ridley Scott, mantiene su fecha de estreno del 25 de diciembre de 2020.

Artemis Fowl, en cambio, ya no se estrenará en el cine sino directamente en la plataforma de streaming Disney+, aunque su fecha de estreno todavía no ha sido anunciada. The New Mutants, probablemente, tenga el mismo destino. [vía The Hollywood Reporter / Slashfilm / Deadline]