Aunque el vínculo único entre los dos era claro casi desde el primer curso de Chris Chibnall tenencia en médico que, pasó hasta el penúltimo episodio de Jodie Whittaker tiempo como el Doctor para sumergirse explícitamente en los sentimientos románticos de su encarnación por Yaz, sólo para que ese romance se interrumpa con su regeneración. Pero, mirando hacia atrás, Chibnall cree que las cosas se podrían haber manejado de otra manera.



Hablando en el OMS de esquina a esquina En el podcast, el showrunner enmarcó la relación del Doctor y Yaz como una “historia de amor no correspondida”, una elección de redacción peculiar teniendo en cuenta que él era también claro que los sentimientos entre los dos eran de hecho mutuos.

Advertisement

“Lo discutimos. Creo que es una historia de amor no correspondido. No sé si esa es la decisión correcta, pero es una historia de amor no correspondida”, dijo el ex showrunner. “Sentí que era más desgarrador. No era como si no hubiera ningún sentido de ‘no tienen permitido besar’, o , ‘no van a besar’. Dramáticamente, emocionalmente, se sintió un poco más desgarrador. si no lo hicieran”.

Un último viaje con Yaz | El poder del Doctor | Doctor Who

Chibnall respondió que la escena final del Doctor y Yaz juntos, sentados encima de la TARDIS mirando la Tierra debajo de ellos, es lo que él consideraba una digno de intercambio. “Creo que si se besan, no obtienes la escena final en la parte superior de la TARDIS, porque esa escena fue Siempre es una especie de beso”, continuó Chibnall.

Advertisement Advertisement

“Es una presión realmente delicada porque podría haber sucedido. ¿Y quién dijo que no sucedió? Pero no fue ningún tipo de presión. de decisión consciente de no tenerlo por cualquier otra cosa que no sea "¿te va a romper el corazón si nunca lo consiguen del todo?" ¿allá?'”

Chibnall concluyó el pensamiento diciendo que, dada la oportunidad, potencialmente haría las cosas de manera diferente con la relación del Doctor y Yaz, tal vez para hacer un momento queer innovador en médico queLa larga historia es más explícitamente textual de lo que era. Desgraciadamente, lo que tenemos es lo que tenemos.

Advertisement

¿Quieres más noticias io9? Consulta cuándo esperar las últimas Maravilla, guerra de las galaxias, y Viaje a las estrellas lanzamientos, qué sigue para la DC Universe en cine y TV, y todo lo que necesita saber sobre el futuro de médico que.