El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ, por sus siglas en inglés) presentó una demanda contra eBay, Inc. en un tribunal de Brooklyn el miércoles por supuestamente violar la Ley de Aire Limpio y otras leyes ambientales y por permitir a los usuarios vender productos nocivos que no se alinean con los controles de contaminación de los automóviles.

La queja, presentada en nombre de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, afirma que eBay “vendió, ofreció a la venta o causó la venta» de más de 343.000 dispositivos defectuosos en el mercado de accesorios y afirma que eBay se enfrenta a sanciones de 5.580 dólares por cada infracción de la Ley de Aire Limpio, dijo el Departamento de Justicia. en un comunicado de prensa. Los dispositivos identificados aumentan las emisiones de monóxido de carbono, y el Departamento de Justicia dijo en su reclamo “un insecticida de alta toxicidad prohibido en los Estados Unidos , pesticidas de uso restringido que solo los aplicadores certificados pueden aplicar y productos que afirman fraudulentamente proteger a los usuarios contra el virus SARS-CoV-2”.Aparte de su afirmación de que eBay violó la Ley de Aire Limpio, el Departamento de Justicia también acusó a eBay de violar la Ley Federal sobre Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas. Ley (FIFRA), y la Ley de Control de sustancias tóxicas

(TSCA). El Departamento de Justicia agregó en su comunicado que de los productos listados y/o vendidos, afirma que "al menos 23,000 no estaban registrados, estaban mal etiquetados o productos pesticidas de uso restringido", que se incluyen en la infracción de la FIFRA, mientras que acusó a eBay de supuestamente distribuir 5,614 productos para quitar pintura y revestimientos que contienen cloruro de metileno, que se ha relacionado con el cáncer de cerebro y de hígado y con el linfoma no Hodgkin.Cuando se le pidió un comentario, eBay dirigió a Gizmodo a su declaración que negó el

llamando La afirmación del gobierno “no tiene precedentes”. La empresa dijo que “tiene la intención de defenderse vigorosamente”, afirmando que se dedica a eliminar artículos prohibidos. de su sitio, y supuestamente ya ha eliminado el 99,9% de los listados que el Departamento de Justicia citó en su denuncia.“Mantener un mercado seguro y confiable para nuestra comunidad global de vendedores y compradores es un principio fundamental de nuestro negocio en eBay”, dijo la compañía en su declaración. “Dedicamos importantes recursos, implementamos tecnología de punta y nos aseguramos de que nuestros equipos estén adecuadamente capacitados para evitar que artículos prohibidos se incluyan en el mercado», agregó.

En su declaración, eBay afirmó que ha trabajado estrechamente con las autoridades, incluido el Departamento de Justicia, durante más de dos décadas para cumplir con las regulaciones ambientales. A pesar de las afirmaciones de eBay, el Departamento de Justicia solicitó una orden judicial para las prácticas comerciales de eBay y solicita medidas cautelares para garantizar que eBay no infrinja leyes ambientales en el futuro.

“La venta por parte de eBay de dispositivos para anular el control de emisiones, pesticidas y otros productos inseguros plantea riesgos inaceptables para nuestras comunidades afectadas de manera desproporcionada por factores ambientales y de salud. “peligros”, dijo el fiscal federal Breon Paz para el distrito este de Nueva York en el comunicado de prensa del Departamento de Justicia. Añadió: “Junto con nuestros socios, esta oficina hará cumplir vigorosamente la ley federal contra aquellos cuya conducta ponga en peligro la salud pública y el medio ambiente”. El Departamento de Justicia

