La filtración verbal ha nunca ha sido uno de los puntos fuertes de Donald Trump. Pero si el ex presidente no puede encontrar la manera de cerrar su trampa, podría terminar envuelto en más problemas legales que él actualmente se encuentra.

La ex estrella de reality convertida en líder del mundo libre actualmente enfrenta acusaciones criminales en cuatro jurisdicciones separadas (Georgia, Florida, Washington DC y Nueva York) y está bajo investigación activa en varios otros. Como era de esperar, Trump no lo ha hecho. ha podido callarse sobre todo esto y ha seguido publicando sobre sus diversos problemas legales a través de su clon de Twitter. Verdad social. Ahora, sin embargo, los abogados gubernamentales de Jack Smith (el Abogado Especial procesando el caso DC) han presentado una presentación que afirma que las incesantes publicaciones de Trump en las redes sociales podría perjudicar a un jurado en el caso.El martes, los abogados adjuntos al equipo de Smith hicieron una presentación que toma nota de “las declaraciones extrajudiciales diarias del acusado”, que “amenazan con perjudicar al grupo de jurados”. parte de un argumento legal más amplio entre la fiscalía y la defensa sobre qué información del caso puede o debe ponerse a disposición del público. Para aclarar, la presentación reciente de Smith se hizo en respuesta a una solicitud reciente del equipo de Trump que le había pedido al juez federal que supervisaba caso, Tanya Chutkan, para desalojar a

movimiento anterior Esto había limitado la cantidad de información del caso que podía ser divulgada. Chutkan previamente impuso la moción debido a la larga experiencia de los fiscales. preocupaciones que el equipo de Trump podría intentar revelar y publicar información sensible en el caso si sirve a los fines políticos de Trump. Es fácil ver por qué Chutkan pensaría que esas preocupaciones eran válidas porque, además de

ladrando sobre En todos los aspectos del caso legal en su contra, Trump ha criticado abiertamente a la propia Chutkin. En una publicación reciente de Truth Social, Trump remitido al juez , quien fue designada por Obama, como “parcial e injusta” y dijo que “obviamente me quiere tras las rejas”. Chutkin, hay que darle crédito, no se ha dado por vencida. “Le advierto a usted y a su cliente que tengan especial cuidado en sus visitas públicas. declaraciones sobre este caso”, el juez contado recientemente

Los abogados de Trump. “Tomaré todas las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de estos procedimientos”.La caracterización de las publicaciones de mierda de Trump como “diarias” tampoco es hiperbólica. Trump parece publicar sobre sus problemas legales con aproximadamente la misma frecuencia que un adicto a la coca podría dar un golpe. Por ejemplo, apenas ayer, Trump publicó en su cuenta de Truth Social una diatriba contra el “Jack Smith trastornado”, calificando el caso legal de Smith como un “ caso falso que interfiere en las elecciones”, y terminando su publicación con la enfática demanda: “¡DESESTIMA LA DEMANDA!” Hace solo un par de días, Trump desató una perorata similar contra la administración Biden, a la que culpa por los numerosos casos legales que se le han acumulado. dijo: La campaña corrupta de Joe Biden ha lanzado tantas acusaciones y demandas contra mí que los republicanos ya están pensando en lo que vamos a hacer hacerle a Biden y a los comunistas cuando sea nuestro turno. En resumen: como de costumbre, Trump simplemente no se calla. Es difícil imaginar a Trump cumpliendo con los consejos legales que sí así, aunque en esta p Pensar que probablemente sería una medida inteligente. Algunos críticos han discutido que el comentario incesante de Trump es

poner a prueba las normas judiciales, ya que tal comportamiento podría potencialmente desviarse hacia el reino de la intimidación de testigos. Por supuesto, cuando se trata de pruebas de normas, Trump siempre está preparado para el desafío.

The recent filing’s characterization of Trump’s shitposts as “daily” is also not hyperbolic. Trump seems to post about his legal problems with about the same frequency that you or I eat a meal.

For instance, merely yesterday, Trump posted on his Truth Social account a screed against “Deranged Jack Smith,” calling Smith’s legal case a “fake, election interfering case”, and ending his post with the emphatic demand: “DISMISS SUIT!” Only a couple of days ago, Trump let loose a similar rant against the Biden administration, which he blames for the numerous legal cases that have been heaped upon him. He said:

The Crooked Joe Biden Campaign has thrown so many Indictments and lawsuits against me that Republicans are already thinking about what we are going to do to Biden and the Communists when it’s our turn.

In short: as per usual, Trump just won’t shut up. The government really, really wants him to. It’s hard to imagine Trump abiding by the legal advice that he do so, even if it came from his own lawyers, though at this point it probably would be a smart move. Some critics have argued that Trump’s incessant running commentary is testing judicial norms, as such behavior could potentially stray into the realm of witness intimidation. Of course, when it comes to norm testing, Trump is always up for the challenge.