Las empresas espaciales privadas Impulse Space y Relativity Space han anunciado un ambicioso trabajo conjunto preparado para ser la primera misión comercial a Marte, que contará con el lanzamiento de una carga útil al planeta rojo en alg ú n momento a partir de 2024.

Un renovado interés en el espacio ha hecho que las empresas privadas dirijan su atención a Marte, y una nueva colaboración anunciada el 19 de julio entre Impulse Space y Relativity Space podría ser el primer aterrizaje comercial en el planeta rojo. Impulse Space es una empresa fundada por Tom Mueller, un exmiembro de SpaceX, que se especializa en llevar cargas útiles al espacio y sus alrededores. Por otro lado , Relativity Space se enfoca en la producción de naves espaciales utilizando impresión 3D de metal, inteligencia artificial y robótica autónoma. Impulse contribuirá con su Mars Cruise Vehicle y su Mars Lander, mientras que Relativity contará con su Terran R , que es un vehículo de lanzamiento completamente impreso en 3D. El lanzamiento ocurrirá desde Cabo Cañaveral en Florida, Estados Unidos, a partir de 2024, y las compañías tienen un acuerdo exclusivo para lanzar desde allí hasta 2029.

“Este es un hito importante tanto para Impulse como para Relativity, así como para toda la industria espacial”, dijo Tom Mueller en un comunicado. Mueller también se desempeña como director ejecutivo (CEO) de Impulse. El cofundador y director ejecutivo de Relativity, Tim Ellis, agregó: “Este es un desafío monumental, pero uno que si s e logra con éxito expandirá las posibilidades de la experiencia humana en nuestra vida en dos planetas”.

Relativity and Impulse Space Announce the First Commercial Mission to Mars

Las compañías dicen que el módulo de aterrizaje de Marte apoyará la investigación y el desarrollo de futuros asentamientos planetarios, pero son escasos los detalles adicionales sobre cómo lo hará específicamente este Lander. Terran R es un descendiente del Terran 1 de Relativity, un cohete impreso en 3D que se lanzará más adelante este mismo año, y la compañía dice que Terran R podría servir “como un carguero espacial de punto a punto capaz de realizar misiones entre la Tierra, la Luna y Marte.” En otras palabras, Relativity como empresa ni siquiera ha lanzado un cohete todavía, e Impulse Space aún no ha probado una de sus cargas útiles en órbita, según Eric Berger de Ars Technica.

Advertisement

Marte se está convirtiendo en el objetivo más nuevo para las empresas espaciales privadas que buscan ser las primeras en aterrizar, pero Relativity e Impulse no son las únicas con expectativas enormes (y potencialmente inalcanzables). Elon Musk de SpaceX duplicó sus planes para el planeta rojo en una entrevista de abril de 2022 al reiterar su noble objetivo de tener 1 millón de colonos en Marte para el año 2050.