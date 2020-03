¿Echas de menos a Daredevil? Spider-Man 3 podría añadir al personaje de la serie de Netflix, según Kevin Smith

Filed to:

Captura de pantalla : Sony Pictures

Daredevil es una de las víctimas más injustas de la fusión entre Disney y Fox. La serie de Netflix basada en este personaje clásico de Marvel era de lo mejorcito que se ha hecho últimamente, pero quizá haya esperanza para el personaje. Eso es al menos lo que dice el director de cine Kevin Smith.



En un nuevo episodio de su podcast Fatman Beyond, el director de cine ha compartido un rumor que viene escuchando desde hace un tiempo. Según ese rumor, Sony se está planteando introducir al personaje de Matt Murdock en Spider-Man 3.

Tiene sentido si tenemos en cuenta la situación comprometida en la que queda Peter Parker tras Spider-Man: Far from Home. Según el rumor, Murdock actuaría como asesor legal de Peter. La buena noticia no es solo el retorno de Daredevil, sino el hecho de que lo interpretaría Charlie Cox, el mismo actor que encarna al hombre sin miedo en la serie.

Ahora ya solo falta que encuentren una forma de meter a Punisher y el MCU tendrá de vuelta a dos de los héroes que más merecían volver por la puerta grande. [Fatman Beyond]