Esta aplicación para jugar de forma remota a tu PlayStation es mucho mejor que la de Sony

Una de las mejores cosas que tienen los juegos modernos es la capacidad de jugar en streaming desde tu smartphone, ya sea a través de la nube, desde tu consola o desde un PC. El streaming es capaz de convertir tu teléfono en algo similar a una Nintendo Switch, permitiéndote reproducir juegos desde casi cualquier sistema al que pueda conectarse.

Ya hemos explicado aquí cómo hacer esto usando aplicaciones oficiales de Sony, Microsoft y Steam, pero hay una aplicación de Android de terceros no oficial llamada PSPlay que los fans de PlayStation deberían tener muy en cuenta, ya que es incluso mejor que la aplicación oficial PS Remote Play de Sony.

PSPlay funciona igual que la aplicación PS Remote Play de Sony, pero es más rápida de configurar, más fiable e incluye funciones importantes que faltan en PS Remote Play.

Una advertencia: PSPlay cuesta 5 euros en Google Play, mientras que la aplicación PS Remote Play de Sony es gratuita. Algunos se preguntarán que para qué es necesario gastarse el dinero en algo que Sony ofrece gratuitamente, pero merece la pena pagar por las funciones de PSPlay.

Compré PSPlay después de descubrir que PS Remote Play no era compatible con mandos de terceros, que es principalmente lo que uso cuando juego en Android. Puedes usar un DualShock 4 o un DualSense con ambas aplicaciones, pero PSPlay también te permite usar opciones de terceros como el Razer Kishi.

(Ambas aplicaciones ofrecen controles táctiles, pero claro, nadie quiere jugar con esos botones terribles).

No me malinterpretes, me encanta el mando DualSense, pero encuentro que los inventos como el Razer Kishi se adaptan mejor para jugar de forma portátil, y PSPlay es el único método para utilizarlos con juegos de PS4 y PS5.

PSPlay también se conecta a tu PS4 o PS5 mucho más rápido que la aplicación oficial PS Remote Play. Mi PS5 puede tardar hasta tres minutos en reconocer mi teléfono a través de PS Remote Play, pero generalmente solo me lleva unos segundos a través de PSPlay.

PSPlay también te permite jugar a través de conexión móvil, mientras que Remote Play solo funciona a través de wifi. Eso significa que PSPlay puede transmitir juegos desde tu casa a tu teléfono mientras viajas, mientras que PS Remote Play solo funcionará si tu teléfono y tu consola están en la misma red wifi.

Para ser sinceros, no he notado ninguna diferencia en la latencia o en la calidad de la retransmisión entre PSPlay y PS Remote Play con la red wifi, que es como juego la gran mayoría de las veces. Ambas aplicaciones funcionan muy bien si tienes una buena conexión wifi, aunque puedes notar un breve retraso en la entrada si la conexión no es muy fuerte. La cosa es algo peor cuando utilizas PSPlay con conexión móvil, así que probablemente sea mejor que tires de wifi a no ser que cuentes con cobertura 5G.