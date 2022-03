La Administración de Alimentos y Medicamentos autorizó el primer condón diseñado específicamente para el sexo anal. El One Male Condom, tal como se comercializa, también se puede usar para el sexo vaginal, pero se espera que esta autorización mejore el uso del condón para el sexo anal, que conlleva un mayor riesgo de propagar ciertas infecciones de transmisión sexual como el VIH.



Advertisement

El One Male Condom se probó en un ensayo clínico de poco más de 500 personas, con dos grupos divididos en partes iguales entre hombres que tienen sexo con hombres y hombres que tienen sexo con mujeres. Se encontró que la tasa de fallo del condón, definida como el condón que se desliza o se rompe durante las relaciones sexuales, es del 0,68 % durante las relaciones sexuales anales y del 1,92 % durante las relaciones sexuales vaginales. No se informaron eventos adversos graves, aunque menos del 1% de los participantes informaron una ITS o un diagnóstico reciente de ITS durante el ensayo. Aunque estas infecciones pueden reflejar el raro riesgo de falla del condón, también es posible que algunos casos hayan precedido al ensayo o que hayan ocurrido en ausencia del uso del condón.



Los condones y métodos de barrera similares se han recomendado durante mucho tiempo para todas las formas de relaciones sexuales, incluida la anal, para prevenir la propagación de infecciones de transmisión sexual. Y todos los condones aprobados por la FDA, incluido este, aún se pueden usar para prevenir las ITS y el embarazo por sexo vaginal, señala la FDA. Pero autorizar One Male Condom, dijo la agencia, puede alentar a más personas a usar una goma durante el sexo anal cuando no lo harían de otra manera, un objetivo importante, dados los riesgos adicionales de transmisión de infecciones. También es posible, agregó la FDA, que esta autorización allane el camino para que productos similares lleguen al mercado más rápido.



“La autorización de la FDA de un condón que está específicamente indicado, evaluado y etiquetado para el coito anal puede mejorar la probabilidad de uso del condón durante el coito anal”, dijo Courtney Lias, directora de la Oficina de Dispositivos GastroRenales, ObGyn, Hospital General y Urología de la FDA. en el Centro de Dispositivos y Salud Radiológica, en un comunicado de la FDA. “Además, esta autorización nos ayuda a lograr nuestra prioridad de promover la equidad en salud a través del desarrollo de productos seguros y efectivos que satisfagan las necesidades de diversas poblaciones”.



El One Male Condom, hecho de látex de caucho natural, se comercializa bajo la marca One Condom de Global Protection Corp. Vendrá en tres variedades, estándar, delgado y ajustado, y la versión ajustada vendrá en 54 tamaños. Cuando se usa para el sexo anal, debe combinarse con un lubricante seguro para condones. Y aunque este y otros condones pueden funcionar bien para cualquier tipo de relación sexual, los CDC aún recomiendan que las personas usen un condón nuevo cuando cambien entre sexo anal, oral y vaginal.