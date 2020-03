Filed to:

Un niño de 17 años del condado de Los Ángeles se convirtió en el primer adolescente que se cree que murió por complicaciones derivadas de covid-19 en Estados Unidos. Se le negó el tratamiento en una clínica de urgencias porque no tenía seguro médico, según R. Rex Parris, alcalde de Lancaster, California. Aproximadamente 27,5 millones de estadounidenses, el 8,5% de la población, no tienen seguro médico, según las últimas cifras del gobierno .

“No tenía seguro, por lo que no lo trataron”, dijo Parris en un vídeo publicado en YouTube. Según el alcalde, el personal del centro de atención de urgencias dijo al adolescente que probara en la sala de emergencias del hospital Antelope Valley (AV), un hospital público de la zona.

“De camino al hospital AV sufrió un paro cardíaco, cuando llegó al hospital AV pudieron reanimarlo y mantenerlo con vida durante unas seis horas”, dijo Parris. “Pero cuando llegó allí, ya era demasiado tarde”.

El nombre de la clínica urgencias que se negó a tratar al adolescente no ha sido revelado. El alcalde Parris explicó en su video de YouTube que se cree que el joven de 17 años no tenía condiciones subyacentes que pudieran haber contribuido a su muerte.

“Había estado enfermo unos días, no tenía problemas de salud previos. El viernes antes de morir estaba sano, estaba socializando con sus amigos”, explicó el alcalde .

El condado de Los Ángeles tiene actualmente 1216 casos de covid-19 activos y 21 fallecimientos, según la web del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles. Estados Unidos en conjunto había identificado al menos 85.991 casos de covid-19 y 1296 muertes hasta el viernes por la mañana, según el rastreador de coronavirus de Johns Hopkins. Estados Unidos se convirtió ayer en el país con el mayor número de casos confirmados del virus en el mundo, superando a China e Italia.

El adolescente de Lancaster dio positivo por covid-19, pero los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) están evaluando el caso para ver si exista otra explicación para su muerte. La causa inicial de la muerte se explicó el martes como un shock séptico por complicaciones derivadas del covid-19. El padre del adolescente también ha dado positivo por covid-19. La muerte del adolescente ha sido borrada de la cifra oficial de muertes en Estados Unidos, según la directora de Salud Pública, la Dra. Barbara Ferrer, quien dio una conferencia de prensa el 25 de marzo.

Los países con líderes autoritarios como China, Irán y Rusia han adoptado la estrategia de negar que algunas personas hayan muerto de covid-19, incluso después de dar positivo por la enfermedad. En Rusia, por ejemplo, una mujer de Moscú de 79 años murió recientemente por el nuevo coronavirus, pero el gobierno ruso dijo que si bien pudo haber dado positivo, en realidad murió de neumonía. Moscú vio un aumento del 37% de casos de “neumonía” en enero respecto al mes de enero del año anterior, según ABC News .

También ha habido denuncias de trabajadores sanitarios estadounidenses que dicen que algunas muertes de covid-19 no se computan adecuadamente, incluso cuando los hospitales están saturados de pacientes que a veces esperan horas para hacerse la prueba.

“Simplemente no lo sabemos. Los números están subestimados. Sé con certeza que hemos tenido tres muertes en un condado donde solo figura una en la web”, dijo a BuzzFeed News una enfermera californiana no identificada esta semana .

La gente está muriendo en las salas de urgencias de Nueva York esperando camas en la UCI, según el New York Times. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha negado que exista escasez de respiradores, una mentira peligrosa. Trump dijo anoche a Sean Hannity de Fox News que no le gusta escuchar las “quejas” de los gobernadores, y que los estados en realidad no necesitan más respiradores, lo que contradice la abrumadora evidencia de que los hospitales de Estados Unidos necesitarán miles de respiradores más en las próximas semanas.

“Creo que se están diciendo muchas cosas de más”, dijo Trump sobre el equipo médico que los piden los gobernadores. “No creo que ciertas cosas se materialicen. Se piden muchos equipos que no creo que necesiten”.

Mientras tanto, el condado de Los Ángeles se está preparando para una afluencia de pacientes como los que se están viendo en otros puntos críticos de Estados Unidos, como Nueva York, Washington y Luisiana. El Centro de Convenciones de Los Ángeles se está reconvirtiendo en un centro de cuarentena, de acuerdo con KCAL-9, filial local de la CBS. Y la ciudad de Lancaster está estableciendo centros de triaje improvisados, como demuestra la cantidad de catres en el vídeo de YouTube del alcalde Parris.

“Vamos a superar esto, y seremos una comunidad mucho más fuerte cuando lo superemos. Vamos a ver cosas en los demás que ni habíamos soñado. No va a ser horrible cuando termine, pero tenemos un camino por recorrer”, dijo Parris, instando a la gente a tomarse en serio la pandemia de covid-19.

“Los próximos meses tenemos que estar juntos. Tenemos que ser fuertes. Y lo más importante, quedarnos en casa”.