Cuando se instala un antivirus, uno espera que lo proteja del software espía. En algunos casos, eso dependerá de lo que uno entienda por software espía.



Una investigación conjunta de Motherboard y PCMag ha revelado que los antivirus de Avast y AVG (ambos del mismo grupo) realizan un seguimiento detallado de la actividad de sus usuarios en internet y luego venden esos datos “anonimizados” a empresas como Google, Microsoft, PepsiCo, Yelp, Home Depot, Expedia, Intuit, Keurig, Condé Nast, Sephora, Loreal y McKinsey.

Los datos “incluyen búsquedas en Google, búsquedas de ubicaciones y coordenadas GPS en Google Maps, páginas de empresas que busca la gente en LinkedIn y vídeos específicos de YouTube y sitios web porno que la gente visita”. Según Motherboard, “es posible determinar a partir de los datos recopilados en qué fecha y a qué hora visitó YouPorn y PornHub el usuario anónimo, y en algunos casos qué término de búsqueda ingresó y qué video específico vio”.

Avast recopila esos datos y luego los envía a su subsidiaria Jumpshot, que los reempaqueta y vende a terceros, a veces por millones de dólares. Uno de esos paquetes es el “All Click Feed”, una base de datos que detalla, según la propia Jumpshot, “cada búsqueda, cada clic, cada compra en cada sitio web” de los usuarios de Avast. ¿De cuántos usuarios estamos hablando? Avast tiene 435 millones de usuarios activos al mes, pero Jumpshot solo cuenta con los datos de 100 millones de dispositivos, ya que los usuarios del antivirus deben aceptar el intercambio en primer lugar. Es un paso crucial en la instalación del software, pero muchos usuarios desconocían que esos datos se estuvieran vendiendo.

Avast insistió en que son datos anónimos y no puede asociarse a usuarios individuales, pero varios estudios demuestran que es posible desanonimizarlos. Sea como sea, es un negocio redondo. La firma de marketing neoyorquina Omnicom Media Group dijo a Motherboard y a PCMag que había pagado $2.075.000 por el All Click Feed de Jumpshot de 2019. Los usuarios de AVG y Avast no vieron un dólar, pero a cambio disfrutaron de un antivirus gratuito.