La tripulación del Ever Given podría quedar atrapada en el barco durante años

Puede que el Ever Given ya no esté en las noticias , pero el Ever Given todavía no se ha movido del Gran Lago Amargo en medio del Canal de Suez después de casi un mes. La tripulación que sigue atrapada en el barco está muy preocupada , ya que no parece haber señales de que se llegue a un acuerdo entre Egipto y los propietarios del Ever Given a corto plazo. Hasta que no haya un acuerdo, la tripulación seguirá atrapada allí y podría estarlo durante años.



Aparentemente, no es inusual que los miembros de una tripulación queden atrapados en barcos en disputas marítimas internacionales. The Guardian detalla el destino de un marinero que ha sido el único guardián de un barco durante los últimos dos años en el Golfo de Suez, a solo 80 km de donde se encuentra el Ever Given desde que fue liberado en marzo. Solo se le permite salir del barco durante intervalos de dos horas para conseguir comida y agua.

Es sorprendentemente común que los barcos y sus tripulaciones queden varados y, a veces, abandonados debido a la desaparición de sus propietarios, disputas salariales y problemas de gestión, lo suficientemente generalizado como para que la Organización Internacional del Trabajo mantenga una base de datos de casos de gente de mar abandonada. Para la ITF y sus socios en el Sindicato Nacional de Marinos de la India (NUSI), la prioridad en el caso del Ever Given es garantizar que la tripulación india de 26 personas esté protegida mientras se libra una batalla legal alrededor del barco. Ahora está anclado en el Gran Lago Amargo después de que fuera desalojado de las orillas del Canal de Suez hace dos semanas.

La tripulación está atrapada en medio de una batalla legal entre la Autoridad del Canal de Suez, que es básicamente un sustituto del gobierno egipcio, los propietarios del Ever Given, la empresa japonesa Shoei Kisen Kaisha Ltd. y los operadores del barco, un empresa alemana llamada Bernhard Schulte. La SCA exige 916 millones de dólares en daños debido al bloqueo, mientras que Shoei Kisen disputa esos cargos. Hasta que la empresa pague, el gobierno de Egipto se aferra al barco.

El presidente de la SCA, Osama Rabie, dijo a la televisión local que los propietarios de Ever Given estaban disputando la mayor parte de la enorme suma y “no quieren pagar nada”. El UK P&I Club, una compañía de seguros marítimos que representa a los propietarios del barco con bandera panameña, dijo: “La SCA no ha proporcionado una justificación detallada para este reclamo extraordinariamente grande, que incluye un reclamo de $ 300 millones por un ‘bono de salvamento’ y una reclamación de 300 millones de dólares por ‘pérdida de reputación’ ”. La compañía dijo que se cuestionó la afirmación de que el incidente había dañado la reputación de la SCA. “También estamos decepcionados por los comentarios de la SCA de que el barco se mantendrá en Egipto hasta que se pague la compensación y que su tripulación no podrá abandonar el barco durante este tiempo”.



Resolver esto entre todas las corporaciones internacionales y las compañías de seguros y las agencias gubernamentales podría llevar años, que es exactamente lo que la tripulación de 26 personas del Ever Given no quiere. Según los informes, la tripulación está de buen humor, pero preocupada, de acuerdo con representantes del Sindicato Nacional de Marinos de la India, el sindicato que representa a la tripulación de Ever Given. Es bueno que estos muchachos sean parte de un sindicato, ya que nadie más está considerando su papel en todo esto. Del Guardian :

Mohamed Arrachedi, coordinador de la ITF, dijo que la situación de la gente de mar rara vez tiene prioridad a pesar de su papel fundamental en el comercio mundial. “La gente de mar no es una prioridad cuando hay un conflicto”, dijo. El abandono se produce oficialmente cuando los propietarios de buques no cubren los coste s de repatriación de la gente de mar, no pagan sus salarios o eluden de alguna otra forma sus responsabilidades de proporcionar apoyo a la gente de mar durante más de dos meses. Según la Organización Marítima Internacional, hubo al menos 31 casos de abandono entre enero y agosto de 2020, que afectaron a 470 marinos. La OMI ha registrado 438 casos que afectan a 5 767 marinos desde 2004. [...] “Los problemas siempre son grandes cuando se trata de envíos, ya que es una industria global que afecta a nuestras vidas más directamente de lo que pensamos”, dijo Arrachedi de la ITF. “Todo está globalizado, pero cuando se trata de la gente de mar y sus derechos, también hay dudas en globalizar estos derechos”.

Así que, aparentemente, un barco que navega con bandera panameña, propiedad de una empresa japonesa, operado por una empresa alemana, atendido por gente de la India y atrapado en Egipto no tiene garantías internacionales de derechos para que sus trabajadores no terminen en una especie de confinamiento flotante solitario . El mundo literalmente funciona con este tipo de envíos y solo son posibles gracias a estos marineros que las empresas aparentemente pueden abandonar si así se decide en la hoja de cálculo. Eso es bastante desalentador. Con suerte, la tripulación del Ever Given podrá obtener algo de justicia y un vuelo a casa pronto.