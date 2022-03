Normalmente CAT Phones lanza eso, teléfonos blindados , pero en este Mobile World Congress ha presentado algo un poco diferente. Se trata de un router 5G de bolsillo (de los que llaman MiFi) y, como todos los dispositivos que hacen en Bullitt Group, es un router a prueba de casi todo.



El Router no es pequeño comparado con otros routers 5G. Mide 81 x 128 x 26mm y pesa 283 gramos. A cambio, eso sí, es resistente al agua en grado IP68 y se adhiere a l estándar militar Mil-810H. En o tr as palabras, r esiste cosas como caídas desde 1,8 metros, vibraciones, traqueteos... A nivel de conexiones puede servir acceso a Internet por wifi 6 a un máximo de 32 usuarios. Si no lo enchufamos por USB-C, su batería de 5.300mAh dura un máximo de 10 horas.

El Cat Q10 no es nada sin una nanoSIM que le sirva conexión 5G, así que CAT Phones planea venderlo solo como parte de planes de datos de diferentes operadoras. Cuando me lo enseñaban trataba de pensar en qué usos puede tener algo así en mi vida, y lo cierto es que no encontraba muchos, pero porque no soy su público. En CAT Phones me ponían algunos ejemplos como un puesto de comida callejera que quiera dar a sus clientes conexión en mitad de una feria de comida, o un equipo de personas que estén trabajando en una construcción y necesiten dar conexión a diferentes computadoras y dispositivos.



El Cat Q10 es, en definitiva, un producto para uso profesional, pero eso no quiere decir que no le puedas dar utilidad en tu próxima excursión al monte. Tan solo acuérdate de comprobar si el lugar al que vas tiene cobertura 4G/5G.