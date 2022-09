El barco que se habría convertido en el crucero más grande del mundo será desguazado antes de realizar su viaje inaugural. Si desperdiciar grandes cantidades de recursos y dinero es lo tuyo, esta es una historia para ti.

El Global Dream II estaba diseñado para transportar 9000 pasajeros y fue construido por la empresa de construcción naval germano-hongkonesa MV Werften por una suma de casi 1400 millones de dólares, según el Daily Mail. Estaba casi terminado cuando la empresa quebró a principios de este año.



Desde que eso sucedió, ningún comprador ha dado un paso al frente para comprar la monstruosidad de 20 pisos y 342 metros de largo. Eso significa que ahora está destinado a ser un montón de chatarra. El Mail dice que Global Dream II cuenta con un parque acuático al aire libre y una sala de cine. No le veo sentido a los cruceros.

La capacidad de este barco supera al segundo barco más grande, el Wonder of the Seas de clase Oasis, que es propiedad de ( y está operado por) Royal Caribbean. El Wonder of the Seas tiene una capacidad de solo 6 988 pasajeros . Patético.

A pesar de los $1400 millones invertidos en construir este gigante, el barco necesita alrededor de $ 230. 000. 000 adicionales . Aparentemente, está completo estructuralmente, pero aún falta terminar el equipamiento y las instalaciones para pasajeros.

Los lectores más avispados habrán notado el “II” en el nombre del barco. Y sí, hay un Global Dream gemelo, pero no está condenado … todavía.

El Mail informa que en este momento los dos barcos están almacenados en un astillero alemán en Wismar. Sin embargo, ese astillero pronto se utilizará para construir embarcaciones militares. Eso significa que los Global Dreams deben salir de allí a finales del próximo año.

Todavía queda un rayo de esperanza de que se pueda encontrar un comprador, con Stena potencialmente esperando comprarlo para el mercado de cruceros chino. Los expertos de la industria TradeWinds dijeron: ‘El Global Dream no tendría problemas para encontrar un comprador en un mercado de cruceros fuerte. “Ante el ajustado plazo para sacar el Global Dream de su muelle de construcción a fines de 2023, reciclar el barco en Turquía es un último recurso que Morgen espera evitar”. … La pandemia ha afectado a la industria mundial de viajes, incluidos los operadores de cruceros, y ha provocado paradas de producción en los astilleros que construyen cruceros.

E s difícil decir si sería mejor para el medio ambiente si estos dos barcos nunca zarparan.