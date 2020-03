El director de salud china explica el gran error de Europa con el coronavirus: las mascarillas

Ilustración : AP

Ayer hubo varios medios que lanzaron un mensaje un tanto contradictorio. Venían a decir que la OMS sugería que las mascarillas que lleva la gente no protegen, cuando en realidad, la OMS solo recomendaba sentido común y usarlas racionalmente. Ahora es uno de los grandes expertos chinos en el coronavirus quién explica que la falta de mascarillas es el gran error en Europa.



Hablamos de George Gao, director general del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), quién ha hablado en una entrevista para ScienceMagazine. Gao supervisa a 2. 000 empleados y en enero formó parte de un equipo que realizó el primer aislamiento y secuenciación del síndrome respiratorio agudo severo 2 (SARS-CoV-2), el virus que causa COVID-19.



Advertisement

El investigador también es coautor de dos artículos muy famosos publicados en The New England Journal of Medicine (NEJM), trabajos que proporcionaron algunas de las primeras características clínicas y epidemiológicas detalladas de la enfermedad, y ha publicado tres artículos más sobre COVID-19 en The Lancet. Por tanto, estamos hablando de uno de los grandes expertos en la materia.



ScienceMagazine le preguntó sobre lo que el resto del mundo podría aprender sobre la forma en que China ha llevado la crisis de COVID-19. Según Gao:



El distanciamiento social es la estrategia esencial para el control de cualquier enfermedad infecciosa, especialmente si son infecciones respiratorias. Primero, utilizamos “estrategias no farmacéuticas”, porque no tienes inhibidores o medicamentos específicos y no tienes vacunas. En segundo lugar, debes asegurarte de aislar cualquier caso. Tercero, los contactos cercanos deben estar en cuarentena: pasamos mucho tiempo tratando de encontrar todos estos contactos cercanos y para asegurarnos de que estén en cuarentena y aislados. Cuarto, suspender las reuniones públicas. Quinto, restringir el movimiento, por lo que tiene un bloqueo, el cordón sanitario en francés.

Pero sin duda, una de las respuestas que darán que hablar llegó cuando el medio le preguntó al experto sobre los errores que creía que estaban cometiendo el resto de países. Según Gao:



El gran error en Estados Unidos y Europa, en mi opinión, es que las personas no usan máscarillass. Este virus se transmite por gotitas y contacto cercano. Las gotas juegan un papel muy importante: tienes que usar una máscara, porque cuando hablas, siempre salen gotas de tu boca. Muchas personas tienen infecciones asintomáticas o presintomáticas. Si usan máscaras faciales, puedes evitar que las gotas que transportan el virus escapen e infecten a otros.

Advertisement

Por tanto, de las palabras de una de las eminencias en la enfermedad, podemos entender parte del problema y crisis actual en muchos países. La falta de mascarillas, ya no solo entre la propia población , sino entre el grupo de riesgo que tiene que luchar diariamente contra el coronavirus, los equipos sanitarios de los hospitales. [ScienceMagazine]