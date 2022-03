Desde que llegó The Dark Knight con el Joker de Heath Ledger, las cicatrices del Príncipe Payaso del crimen han formado una mayor parte del personaje en versiones posteriores tanto en la televisión como en el cine. Interpretado por Barry Keoghan, el nuevo Joker de The Batman tiene cicatrices que son mucho más que su escalofriante sonrisa. Los fanáticos de la película lo pudieron comprobar recientemente, cuando Warner Bros publicó una escena eliminada que ofrece un vistazo al Joker de Keoghan donde le falta el cabello, tiene una sonrisa retorcida y algo de sangre en las uñas.



Advertisement

En una entrevista con Variety, el director Matt Reeves ofreció una idea de lo que distingue visualmente a su Joker del resto. A diferencia de la típica historia de origen del personaje donde cayó en una tina de productos químicos, o el humilde y misterioso origen del que vimos en The Dark Knight, el origen de este Joker es mucho más sencillo, y similar a la versión reciente de Joaquin Phoenix del personaje. “Tiene una enfermedad congénita en la que no puede dejar de sonreír, es horrible”, explicó Reeves. El director también agregó que la perspectiva nihilista del villano se debe a cómo la gente lo trató mientras crecía. “Tenía esa sonrisa que la gente miraba que era grotesca y aterradora. Incluso cuando era niño, la gente lo miraba con horror, y su respuesta ante eso fue pensar: ‘La vida me ha jugado una broma’”.

Reeves mencionó, en declaraciones a IGN, múltiples referencias para el diseño de este nuevo Joker, desde Phantom of the Opera hasta The Elephant Man de David Lynch. Pero al querer que su payaso fuera “distintivo y nuevo”, Reeves decidió volver al pasado: este Joker está basado en Conrad Veidt en la película muda de 1928, The Man Who Laughs (El hombre que ríe). Este fue el punto de referencia original para el villano cuando Bob Kane, Bill Finger y Jerry Robinson lo crearon en 1940, pero el personaje se ha alejado de su origen en las décadas posteriores. A veces, ha tenido éxito, como vimos con las versiones de The Dark Knight y la película Joker. Otras veces, obtienes experimentos interesantes como el Joker de los dibujos animados de Batman, o... lo que sea que estaba haciendo Jared Leto en las películas de Zack Snyder.

El Joker existe en este nuevo universo, pero eso no significa automáticamente que esté en los planes para The Batman 2. A principios de marzo, Reeves enfatizó que el personaje solo estaba en su película para dar la idea de que Batman lidió con algo más que simples matones en sus primeros dos años como el Caballero de la noche. Si bien tiene algunas ideas sobre dónde podría ir el personaje, parece que pasará algún tiempo antes de que tengamos que preocuparnos por ver otra vez a la amenaza más divisiva de Gotham en el cine.