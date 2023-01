We may earn a commission from links on this page.

By

Los premios Razzie son considerados como una especie de “anti-Oscars”, mencionando lo “peor” del cine en el último año. En esta edición, entre los nominados se encuentran películas como Morbius y la Pinocchio de Disney (no confundir con la de Guillermo del Toro) , pero también nominaron a una actriz de 12 años, algo que para la mayoría fue ir demasiado lejos.

La actriz es Ryan Kiera Armstrong, una niña de apenas 12 años que protagoniza la película Firestarter, basada en la obra de Stephen King (y remake de una película de 1984). Nominar a una niña en una categoría de “peor actriz del año” fue criticado en las redes sociales, debido al daño psicológico que podría producirle a la niña y su autoestima a esta temprana edad. Fue una mala idea y un error, y los Razzie lo han reconocido.

“A veces haces cosas sin pensarlas, y después te critican, te lo hacen ver, y lo entiendes”, dijo John Wilson en declaraciones a THR. Según Wilson, han entendido el error y no solo han eliminado la nominación a esta actriz, sino que también han impuesto un mínimo de eda d para ser nominado a un premio Razzie: el actor o la actriz deberá tener al menos 18 años de edad. Sin embargo, esta no es la primera vez que los Razzie nominan a un niño o niña como “peor actor”, por ejemplo, Jake Lloyd fue nominado por su papel de Anakin Skywalker en Star Wars: Episodio I – La Amenaza Fantasma. A partir de ahora, algo así no debería volver a suceder.

Advertisement

Las nominadas a las peores películas son Blonde, Disney’s Pinocchio, Good Mourning, The King’s Daughter y Morbius, la película del universo de Spider-Man protagonizada por Jared Leto. Entre los nominados a “Peor actor” se encuentran Tom Hanks como Gepetto por Disney’s Pinocchio, Jared Leto por Morbius y Sylvester Stallone por Samaritan, entre otros. También hay categorías por Peores actores y actrices de reparto, Peor remake, Peor director y Peor pareja en pantalla, entre otras. Puedes ver todas las categorías y nominaciones en la web oficial de los Razzie.

De resto, las nominadas que restan en la categoría “Peor actriz” son Bryce Dallas Howard por Jurassic Park: Dominion, Diane Keaton por Mack & Rita”, Kaya Scodelario por The King’s Daughter y Alicia Silverstone por The Requin. [ vía The Hollywood Reporter]