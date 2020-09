Captura de pantalla : ポケモン公式YouTubeチャンネル ( Other

El famoso estudio de anime Bones hizo un video musical especial de Pokémon para el grupo de rock japonés Bump of Chicken. Y el resultado es maravilloso.

El video salta a través de un montón de diferentes estilos de anime, desde la animación contemporánea hasta la de los ochenta.



Es un placer verlo y me hace desear que este sea el modelo para un largometraje o una nueva serie. (El guiño The Stand By Me al comienzo del video musical es una referencia a otra hecha en Pokémon Red).



Bones es conocido por animes como My Hero Academia, Mob Psycho 100 y Bungo Stray Dogs.



El video fue dirigido y escrito por Rie Matsumoto, quien primero se inició en el anime Pretty Cure y fue el director del anime Blood Blockade Battlefront. Me encantaría verla a ella y a Bones hacer más animes de Pokémon.