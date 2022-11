By

Han pasado 25 años desde que se estrenó la primera serie de Pokémon, comenzando lo que sería una de las franquicias más grandes y populares de las últimas décadas tanto en el mundo de los videojuegos (y juegos de cartas) como en la animación. Ahora, tras todo este tiempo, su eterno protagonista por fin se ha convertido en el mejor entrenador Pokémon del mundo.



Ash Ketchum, el protagonista de la serie desde sus inicios, junto a su infaltable amigo Pikachu y otros humanos y pokémon que lo han acompañado durante estas dos décadas y media, lleva toda su vida queriendo ser el mejor entrenador. Sí, Ash técnicamente es un niño de 10 o 12 años de edad, pero esa misma edad y ambición se ha mantenido a lo largo de muchas series y 25 años. ¿Por qué nunca ha crecido, quizás te preguntas? Porque así son las cosas en las series animadas a veces.



Da igual, el hecho es que The Pokémon Company anunció que en el último episodio de la serie actual que se estrenó en Japón, llamada Pokémon Ultimate Journeys: The Series, Ash ha derrotado a su último rival en la final de la Pokémon World Coronation Series, convirtiéndose así en el número 1 en todo el mundo. La última batalla fue entre el Pikachu compañero de Ash, por supuesto, y un Charizard controlado por el entrenador Leon. Y es que no podía ser de otra forma, Pikachu tenía que ser el que derrotara al último rival para convertirse en el número 1. Los fanáticos saben que este logro es tanto de Ash como del pequeño pokémon roedor eléctrico de color amarillo. En estos episodios que lo llevaron a la victoria incluso vimos breves apariciones de personajes clásicos como Misty y Brock, momentos muy nostálgicos para los fanáticos de hace décadas.



¿Qué pasará ahora con Ash y su viaje? No lo sabemos. Pero apenas han pasado tres años desde que por fin ganara su primera Liga Pokémon, por lo que ahora su nueva victoria mundial es un siguiente paso más que merecido. Quizás el bueno de Ash se jubile ahora, a sus 12 años de edad, o quizás se proponga nuevas cosas. Quién sabe, tendremos que esperar.