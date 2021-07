By

El último capítulo de Loki es lo mejor que Marvel ha hecho desde Endgame, pero entiendo perfectamente que a mucha gente no le haya gustado y, de hecho les doy la razón. Lo que pasa es que ya no importa si te ha gustado o no la nueva serie de Marvel o su final. Lo importante es lo que ha puesto en marcha.



Advertisement

Hay mucha gente quejándose de que el final de Loki es triste. Estoy de acuerdo con ellos. No haya nada que deprima más al espectador que una historia de amor no correspondido. Cuando Sylvie empuja a Loki por el portal nos rompe un poco el corazón a todos, pero es que es el único final posible. Dicho con una sola imagen...

¿Qué esperabais? ¿Loki y Sylvie viviendo felices y comiendo perdices en una casa con una valla blanca? ¿Teniendo hijos? No queréis saber lo que pasa en la mitología nórdica cuando Loki tine hijos. No, hablamos de Loki, hablamos del dios de las mentiras. Ser un inadaptado, un manipulador, y un solitario es precisamente lo que lo hace tan entrañable, sea cual sea su variante.

G/O Media may get a commission

La gente también se queja de que es un final demasiado abierto, que no resuelve nada. En mi humilde opinión resuelve la gran pregunta de la serie, que era quién diablos dirigía la TVA y por qué lo hacía. Pero decíamos arriba que lo importante de Loki no era su final, sino lo que pone en marcha. ¿Y qué es lo que ha puesto en marcha? Pues literalmente, y como tanto se esfuerza en repetir el dogma de la TVA una espiral de caos, guerra y muerte que va a engullir todo y a todos en el MCU. Lo que el final de Loki ha desatado es una tormenta de proporciones cósmicas que probablemente sea el hilo conductor de toda la fase 4, y me atrevería a decir que de los próximos 10 años.

Advertisement

La ejecución del capítulo seis es brillante. Loki y Sylvie llegan a la Fortaleza al final del tiempo para matar a quienquiera que está moviendo los hilos de la TVA solo para encontrarse con... El Que Permanece, un individuo aparentemente inofensivo, jovial y bastante fastidioso que los invita literalmente a tomar un café. Como espectadores, acompañamos a la pareja de Lokis con exactamente el mismo ceño fruncido que ellos. ¿Qué clase de charada es esta y quién es este cretino? ¿Hemos tenido que pasar todas estas penurias solo para acabar charlando amistosamente con un bufón espaciotemporal?



Como nota al pie, en los cómics El que Permanece es un anciano decrépito del que se sabe bastante poco. Marvel usa el mismo nombre pero su contrapartida en la serie es completamente nueva para todos, sean lectores de cómics o espectadores casuales.

Advertisement

Ya con el café en la mano y una ceja muy levantada asistimos a un monólogo fantástico en el que el personaje revela su juego. El que Permanece es nada más y nada menos que la versión original del mismísimo Kang. Probablemente sea Nathaniel Richards, pero el nombre no se menciona. De hecho no se ha mencionado ningún nombre. La gran teoría de los fans de la serie era que iba a salir Kang, pero en realidad no ha sido así. En lugar de mostrar a Kang en un plano fugaz como hicieron con Thanos los guionistas han hecho algo mucho más satisfactorio, que ha sido explicarnos con todo lujo de detalles quién es Kang, y cómo y por qué va a salir. De esta manera ya estamos bien aleccionados para que, cuando lo veamos salir encarnado por el mismo actor, podamos hacer como el famoso meme de DiCaprio viendo la televisión. -¡Eh! ¡Yo conozco a ese tipo!- Por supuesto que lo conoces.

Advertisement

-¿Crees que yo soy malo?- pregunta El que Permanece, -Espera a conocer a mis variantes- La advertencia ya pone los pelos de punta sin necesidad de que sepas nada sobre los cómics Marvel porque Jonathan Majors hace un trabajo sencillamente extraordinario. El actor hace bailar a su personaje entre la comedia y la amenaza con una maestría que promete grandes cosas cuando lo veamos completamente desatado. Si además sabes algo sobre los cómics Marvel, la advertencia probablemente te haya hecho levantarte del sofá porque conoces de sobra a las variantes de las que habla: Kang el Conquistador, Inmortus, Rama-Tut, el cónclave de Kangs, Centurión Escarlata, Iron Lad... Sí, todos son el mismo personaje.



El espectador casual no sabe nada de estos nombres, pero realmente no importa. El dato es que un científico chiflado que aprendió a viajar en el tiempo descubrió que en otras líneas temporales había variantes suyas muy malvadas. Tras una guerra que por poco destruye todo el universo, decidió usar a una bestia que se come el tiempo (Alioth) como arma y destruyó todas las líneas temporales salvo una. Después, sabedor de que esas líneas volverían a crecer como ramas en un árbol, creó una agencia cuyo objetivo es precisamente detectar y podar cualquier línea temporal que pueda acabar generando una de sus variantes. El que Permanece se convirtió, por así decirlo, en el carcelero de todas sus variantes para toda la eternidad. Ahora el carcelero está muerto y las ramas del árbol crecen fuera de control.

Advertisement

Para el espectador que conoce los cómics Marvel, la explicación es aún más pavorosa porque significa que Sylvie ha abierto las puertas de una prisión llena de diferentes versiones de un villano que, a su manera, está a la altura de Thanos. ¿Crees que Thanos era malo? Ahora imagínate una cárcel llena de ellos. ¿Curioso por saber qué aspecto tiene Kang en la piel de Jonathan Majors? Hay varios artistas que lo han imaginado ya, pero mi interpretación favorita es la de Bosslogic porque el casco que ha imaginado parece una versión avanzada de los cascos que los Vengadores usaron para viajar por el reino cuántico en Endgame.

Advertisement

Esa es la magia del último episodio de Loki. En una sola escena consigue satisfacer a los espectadores casuales con una explicación simplificada, pero razonable. Al mismo tiempo, agasaja a los fans de la casa de las ideas con un festín de referencias que nos hace soñar con sagas absolutamente épicas. Y lo más gracioso es que está todo en nuestra cabeza. Marvel no ha dicho nada de forma explícita. Sabemos que Kang va a salir por los datos de Producción de Ant-Man & The Wasp: Quantumania y porque somos unos frikis que disfrutamos haciendo pausa en todas las escenas y relacionando cada pequeño detalle, pero nada más. Marvel podría perfectamente limitar las variantes de El que Permanece a Kang y quedarse tan ancha.



Mi sospecha, sin embargo, es que no solo no va a ser así, sino que la primera de esas variantes ya la hemos visto en la serie. Un desesperado Loki se encuentra con Mobius y trata de explicarle todo lo que ha pasado solo para descubrir que el agente ni siquiera lo reconoce. Al levantar la vista contempla horrorizado que esa no es la TVA de su línea temporal. En lugar de las estatuas de los tres guardianes del tiempo, hay una sola estatua con la misma apariencia de El Que Permanece.

Advertisement

Mi teoría, y esto es solo una teoría. Es que esa estatua representa a Inmortus. En los cómics, Inmortus es una variante de Kang que, al irse haciendo mayor, ha perdido su sed de conquista y se ve a sí mismo más como un administrador. De hecho se hace llamar jardinero del tiempo y una de sus actividades consiste precisamente en podar las líneas temporales peligrosas. No borra absolutamente todas, como hizo El Que Permanece, pero sí las que cree que van a provocar demasiado daño en el multiverso. Tiene sentido que para ello Inmortus cree su propia versión de la TVA, la versión de la TVA en la que Loki acaba de aterrizar empujado por Sylvie. Inmortus, por cierto, trata de usar a los hijos de Wanda para manipular a esta en su favor, así que no me sorprendería que sepamos más de él en Dr. Strange and the Multiverse of Madness.

No se vayan todavía. Aún hay más

Ok, hasta ahora tenemos diferentes versiones de un científico superpoderoso del futuro haciendo de las suyas por ahí, pero es que la cosa no termina con ese personaje. Paremos a reflexionar un momento. La muerte de El que Permanece y consecuente paralización de su agencia de control temporal ha tenido como consecuencia el crecimiento de infinitas líneas temporales fuera de control, algunas de ellas con su propia TVA.

Advertisement

Marvel acaba de hacer oficial el multiverso delante de nuestras narices. Si la editorial tuviera el más mínimo respeto por la ciencia pura y dura se podría decir que Loki es una masterclass sobre física cuántica y teoría de cuerdas.



Advertisement

Sí, lo se. Marvel lleva años jugueteando con la idea de que existe un multiverso, pero hasta ahora nunca había explicado con propiedad cómo funcionaban ni en qué se basaban esos universos paralelos. Lo más parecido que hemos tenido a una explicación era la conversación de Banner con El Anciano en Endgame, y era bastante pobre. Gracias a Loki Ahora ya sabemos que, al menos en el MCU, los universos paralelos y las dimensiones alternativas son de índole temporal, ramas de un mismo árbol que crecen de forma diferente y hasta ahora no lo hacían porque había un jardinero empeñado en podarlas todas. Ahora podemos hablar con absoluta propiedad de diferentes líneas temporales en las que algunas cosas suceden de forma diferente. Marvel va a ahondar un poco en esa idea con su próxima serie, What If.

Sabemos que What If no forma parte del Universo Marvel principal, pero la serie es otra masterclass para acostumbrarnos a una idea nueva: Ahora Feige y su equipo tienen la herramienta que necesitaban para cambiar, hacer y deshacer literalmente lo que le venga en gana. ¿Los cuatro fantásticos? Son astronautas perdidos en el reino cuántico (el espacio entre las ramas del árbol temporal). ¿Los X-Men? Son un grupo de héroes de una línea temporal en la que los humanos desarrollan un gen que les da superpoderes. ¿The Mighty Thor y Beta Ray Bill? Son dioses del trueno de otras líneas temporales. La lista de personajes y eventos que pueden introducir con esta nueva herramienta es infinita y emocionante.

Advertisement

Soy consciente de que a la mayor parte del público esto le da un poco igual, pero una de las razones por las que me gusta el Universo cinematográfico Marvel es que cuando me engaña se toma la molestia de inventar voluptuosas explicaciones para justificar sus cambios de guion. Aunque soy consciente de que todo es una fantasía delirante que no soportaría un análisis riguroso, siento que es una forma más respetuosa de escribir guiones que el mítico “Lo ha hecho un mago”. Aquí han necesitado seis capítulos para explicar de donde viene el mago que va a poner patas arriba el MCU, y eso es fantástico.

Para obtener respuestas sobre el futuro concreto de Loki o Sylvie es probable que tengamos que esperar a la segunda temporada ya confirmada de la serie. El juego de Marvel con los espectadores continua, y cada vez es más complejo e interesante. Hace años que he hecho las paces con mi lector de cómics interior y he aceptado que en algún momento, con alguna de sus producciones, Marvel me va a romper el corazón y va a hacer algo que voy a odiar.

Advertisement

Ese día aún no ha llegado.