La Superbowl se ha convertido en una especie de escaparate informal para el mundo del cine, es pecialmente para que los estudios muestren novedades de sus próximos blockbusters. A continuación te enlazamos todos los tráilers y lo que sabemos de ellos para tu comodidad.



Creed III

Creed III | Extended Big Game Spot

Abrimos la batería de tráilers y avances con un anuncio de Creed III, la secuela de Creed dirigifa por Michael B. Jordan. El rival de Adonis Creed en la película no es otro que Jonathan Majors (Kang en el Universo Marvel). Se estrena el 3 de marzo.

Guardians of the Galaxy Vol III

Marvel Studios’ Guardians of the Galaxy Vol. 3 | New Trailer

Nuevas escenas y mucho humor es lo que destila en este nuevo tráiler de Guardianes de la Galaxia. Eso sí, si los anteriores ya olían a despedida, este apesta a que van a cerrar su trilogía con más de una baja en el equipo. Guardians of The Galaxy Vol III se estrena el 3 de mayo de 2023.

Fast X

Fast X Super Bowl Spot (2023)

El nuevo spot de la enésima entrega The Fast & The Furious no aporta mucho al tráiler original salvo más acción. Jason Momoa se incorpora a la franquicia en el inusual papel de villano, Paul Walker sigue saliendo pese a haber fallecido, y Rita Moreno y Brie Larson se suman a Charlize Theron y Helen Mirren. Fast X se estrena el 19 de mayo.

Transformers: Rise of the Beasts

Transformers: Rise of the Beasts x Porsche | Big Game Spot

Transformers: Rise of the Beasts expande el universo de Bumblebee y lo mezcla con el de la serie Beast Wars. En su último tráiler ya hemos podido ver a los nuevos equipos de autobots y decepticons que dan nombre al tráilr. Aqui se centran en Mirage para darle bombo a Porsche por el camino. La voz de Mirage la pone Pete Davidson. Le acompaán en el reparto Anthony Ramos, Dominique Fishback, Tobe Nwigwe, Peter Cullen, Ron Perlman, Peter Dinklage, Michaela Jaé Rodriguez, y Michelle Yeoh . La película se estrena el 9 de junio.

The Flash

The Flash – Official Trailer

Ya hemos hablado largo y tendido de los problemas que ha enfrentado la producción de The Flash en este post sobre su último tráiler. A pesar de los pesares, la película ha salido adelante y será el punto de entrada el Universo DC de James Gunn. Se estrena el 16 de junio.

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Indiana Jones and the Dial of Destiny | Big Game TV Spot

Cerramos la tanda de este año con Indy. Ya habíamos visto su primer tráiler. La Superbowl nos deja un spot televisivo con alguna escena más en la que Indiana deja muy claro que no le gustan nada los nazis. La película se estrena el 30 de junio.