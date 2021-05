Captura de pantalla : Illumination Pictures

Nintendo ha anunciado hoy la incorporación de Chris Me ledandri a su junta directiva. Puede que no te suene, pero Meledandri es el fundador de Illumination Pictures y productor de una larga lista de películas de animació n de éxito como Ice Age, toda la saga de Despicable Me y los Minions o Pets.



El nombramiento se hará efectivo el próximo 29 de junio siempre y cuando pase la votación de la junta de accionistas que se reú ne ese día, pero en principio no hay ninguna razón por la que ese voto no salga adelante. Básicamente es una mera formalidad. El quid de la noticia es que Meledandri no está abandonando Illumination, sino uniéndose a Nintendo manteniendo su estátus de productor en la compañía que fundó.

Antes de fundar Illumination en 2007, Meledandri produjo películas como Ice Age o Dr. Seuss Horton Hears a Who!. Ya en la compañía, y además de la serie de Despicable Me, el productor es responsable de The Secret Life of Pets y su secuela. Ahora mismo, de hecho, está trabajando en la película de Super Ma rio de la mano de Shigeru Miyamoto.

En una reciente entrevista concedida a Fast Company, el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa dijo: “La animación en general es algo en lo que queremos entrar activamente, no solo en la franquicia de Mario”. Incorporar a Meledandri a la junta directiva desde luego parece en la línea con ese deseo. La duda es si Nintendo ahora entregará sus proyectos de animación aIllumination o usará a Meledandri para producirlos internamente.

“No es que hayamos encargado a Illumination que se encargue de todo” asegura Furukawa. “ El señor Miyamoto está muy implicado en el proyecto de la película de Mario.” Sea como sea. Es de esperar que este nuevo nivel de colaboración se traduzca en más películas basadas en las populares franquicias de Nintendo.