Lo único que teníamos hasta ahora (sin contar con una filtración de un tipo que trabaja en McDonald’s) era una imagen de Mario de espaldas. En un Nintendo Direct dedicado exclusivamente a The Super Mario Bros. Movie, Shigeru Miyamoto, el creador de Mario, Chris Meledandri, el fundador de Illumination, y Chris Pratt y Jack Black, las nuevas voces de Mario y Bowser, han presentado por fin el tráiler oficial de la película. Y diré que cumple con las expectativas.

Sí, Chris Pratt suena exactamente como Chris Pratt y no se molesta en imitar el exagerado acento italiano del Mario de los juegos, pero todo lo demás, incluida la animación de Illumination, que parece dar un salto respecto a las películas de los Minions, me ha dejado con ganas de seguir viendo. Especialmente después de esa épica introducción en la que un villano Bowser con la magnética personalidad de Jack Black ataca el reino de los pingüinos junto a sus hordas de koopas. ¿Lanzarán algún bebé pingüino por la cornisa, como en Mario 64?

The Super Mario Bros. Movie | Official Teaser Trailer

Por supuesto, serán Mario y sus amigos los que intenten frenar al ejército de Bowser. Chris Pratt pone voz a Mario. Anya Taylor-Joy es la Princesa Peach. Charlie Day hace de Luigi. Keegan-Michael Key interpreta a Toad. Seth Rogen hace de Donkey Kong. Fred Armisen pone voz a Cranky Kong. Kevin Michael Richardson hace de Kamek. Y Sebastián Maniscalco es Spike.

La principal preocupación en torno a la película (aparte de la desaparición del culo de Mario) era que el protagonista de Guardianes de la Galaxia pusiera voz al fontanero, pero parece que hace una interpretación plana ( pun intended ) , sin sobreactuados acentos italianos. “Ha sido un sueño de toda mi vida convertirme en Mario”, dijo Chris Pratt, que se unió al Nintendo Direct con una webcam.

Nintendo Direct: Super Mario Bros.: La Película – 6 de octubre de 2022

The Super Mario Bros. Movie está producida por Nintendo en conjunto con Illumination Studios, el estudio de animación estadounidense que ha hecho películas como The Lorax y la franquicia Despicable Me. Miyamoto dijo en la presentación que Nintendo ha trabajado en estrecha colaboración con Illumination durante todo el proceso. La nueva película animada de Mario llegará a los cines el 7 de abril de 2023, a menos que vuelva a retrasarse.