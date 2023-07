Shigeru Miyamoto tiene una teoría sobre por qué Pikmin no vende tanto como otras franquicias de Nintendo

Leer este artículo en inglés.

Pikmin 4 sale a la venta hoy 21 de julio. El juego luce realmente bien, pero en Nintendo no esperan que sea un superventas. No al menos si se mantiene la trayectoria de la saga desde su debut en la Gamecube. Los Pikmin no rinden tan bien como otras franquicias de Nintendo, y el creador del juego, Shigeru Miyamoto, tiene una teoría al respecto.

Pikmin 3 Deluxe, por poner un ejemplo cercano, vendió algo más de dos millones de copias. Está muy bien, pero es un pálido reflejo de las más de 25 millones de copias que vendió Super Mario Odyssey. En una entrevista concedida a la serie de Nintendo Ask A Developer, Miyamoto reconoce que siempre se ha preguntado porque la saga no explota más en ventas a pesar de contar con una comunidad de entusiastas muy fiel.

El venerado desarrollador de Nintendo cree que una de las razones por las que Pikmin no despega tanto es su dificultad. Miyamoto explica que el género de estrategia en tiempo real probablemente no es tan popular como otros en ese sentido. Por otra parte, el creador de la saga cree que hay una carga emocional en Pikmon que otros juegos no tienen. La s criaturas titulares son encantadoras, pero comandarlas a menudo requiere enviarlas a la muerte por centenares. Intentar no perder a tius Pikmin es parte del encanto de la saga, pero quizá haya gente que lo considere demasiado estresante.

“Creo que la gente encuentra las apuestas más duras cuando la muerte es un factor”, explica Miyamoto. “Sin embargo, creo que la fuerza de la franquicia radica precisamente en su relación con el concepto de mortalidad. Si algo es irreversible, necesitas encontrar la manera de impedir que ocurra. Para evitar que los Pikmin mueran, el jugador necesita practicar su Dandori (El Dandorio es un término japonés que hace referencia a planificar de antemano y con eficiencia para que las cosas salgan bien). Para mi, es lo que hace este juego único. Creo que la gente encuentra Pikmon demasiado difícil por dos razones. La primera son los controles y la profundidad del juego. Paso mucho tiempo pensando cómo lograr que estos puntos sean interesantes en lugar de simplemente difíciles.”

A pesar de todo esto, Nintendo no se ha planteado nunca reducir la dificultad de la experiencia al jugar a Pikmin. Aunque la saga es repetitiva hasta cierto punto, Miyamoto siempre ha querido mantener fresca la capacidad del juego de retar al jugador.

“Por un lado queremos que cuanta más gente juegue a Pikmin mejor, pero si no es lo suficientemente Pikmin, no estaremos a la altura de la gente que lleva años disfrutando la saga”, añade Miyamoto. “El primer juego era difícil, mientras que el segundo se volvió más amplio en términos de contenido.. Con Pikmin 3 volvimos un poco a las raíces de la saga, pero tras pensarlo mucho, creo que podemos hacer las dos cosas. Podemos retener lo que hace a Pikmin tan interesante de jugar, y al mismo tiempo dar el soporte para que los jugadores nuevos se hagan con los controles.”