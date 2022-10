Hace un tiempo hablamos de lo que le pasaría a nuestro organismo si dejáramos de lavarnos por completo. El resumen era que nada bueno. Sin embargo, un hombre iraní desafió a la ciencia y puso en jaque cualquier idea preconcebida sobre ello. Vivió más de medio siglo sin lavarse y, cuando se duchó, acabó muriendo.



Hablamos de un hombre apodado como “el hombre más sucio del mundo”, el mismo que se negó a bañarse durante 60 años. Es más, según los informes, disfrutaba comiendo animales atropellados y fumando pipas de heces de animales, y creía que estar “limpio” lo enfermaría.



Lo cierto es que, como explican e n The Guardian, tal vez tenía razón: cuando los vecinos finalmente lo convencieron de lavarse, murió solo unos meses después. El hombre tenía 94 años.



Advertisement

Los medios locales informaron que Amou Haji, un apodo cariñoso para una persona mayor en Irán, siempre estaba cubierto de hollín y vivía en una choza de bloques de cemento. El hombre no se había bañado con agua ni jabón en más de medio siglo . ¿La razón? Según los aldeanos, había experimentado “contratiempos emocionales en su juventud” que lo llevaron a negarse a lavarse.



This is the dirtiest man alive | he hasn’t showered for more than 60 years | smokes animal feces.

Sea como fuere, los locales lo convencieron de que se lavara por primera vez hace unos meses, el hombre accedió, y finalmente ha muerto el pasado domingo (las causas no se han hecho públicas).



Por cierto, tras su muerte, el registro no oficial podría ir a parar a un hombre indio que tampoco se ha bañado durante gran parte de su vida. Kailash “Kalau” Singh, de un pueblo en las afueras de la ciudad santa de Varanasi, no se ha lavado durante más de 30 años en un intento por ayudar a poner fin a “todos los problemas que enfrenta la nación”.

Singh ha rechazado el agua a favor de lo que llama como un “baño de fuego”. “Todas las noches, cuando los aldeanos se reúnen, Kalau... enciende una fogata, fuma marihuana y se para sobre una pierna rezando al Señor Shiva”. [The Guardian]