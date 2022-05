Personalmente, sigo pensando que los plegables son un truco comercial, una idea poco práctica destinada a encandilar a los usuarios más inocentes y ávidos de presumir de móvil con lo último de lo último sin importar el precio. Pero mi opinión importa poco. Si te gustan los plegables y no tienes problemas de presupuesto, el nuevo Mate Xs 2 es una opción muy seria a considerar.



Es doblemente importante que te lo diga yo, porque como he mencionado nada más empezar, no me gustan los plegables, lo que significa que me aproximé al Mate Xs 2 con una ceja muy levantada y ganas de criticar cuando lo vi por primera vez ayer en su presentación mundial en Milán.

Advertisement

El Mate Xs 2 es un plegable de los tipo libro. O sea, que tiene las dimensiones de un móvil convencional y se abre hasta formar una especie de tablet cuadrado. Huawei ha recurrido a hacer virguerías con materiales como el titanio de grado aeroespacial o la fibra de carbono para apurar al máximo el grosor y peso (11,1mm plegado y 255 gramos). Parece mucho en comparación con un móvil convencional, pero créeme que se siente ligero y agradable de usar.



Para abrirlo, hay que pulsar un botón en su parte trasera, lo que hace que la pantalla se despliegue automáticamente hasta cierto punto. El resto hay que hacerlo a mano. No es un mal sistema, y responde bien. Lo realmente importante es que la bisagra Falcon Wing Hinge, fabricada en acero ultraligero de alta resistencia, se ha rediseñado para hacer que la pantalla quede realmente plana al desplegarse. Es difícil saber cómo reaccionaran los materiales tras un año de uso, pero ahora mismo es imposible detectar el típico canalillo que hacen los móviles plegables justo en la línea por donde doblan. De nuevo, Huawei, cerrándome la boca.



La pantalla por cierto, es una 7,8 pulgadas con 2480 x 2200 píxeles (desplegada) y 120Hz de tasa de refresco (240Hz táctil). Huawei asegura que se lee perfectamente a pleno sol, pero no he podido comprobarlo porque no se podía sacar de la zona de pruebas. El fabricante asegura también que la cobertura de la pantalla es una nueva fibra de vídrio 3D que no solo es más resistente, sino que no se le marcan tanto las huellas. Lo primero es posible que sea así, pero lo segundo no. El Mate Xs 2 es un imán para huellas.

Advertisement

Internamente, el Mate Xs 2 lleva todo lo mejor que puedes encontrar en un móvil de alta gama, desde un procesador Qualcomm 888 (es curioso que el Xs 2 se haya perdido el 8 Gen 1) hasta 8 o 12GB de RAM, 256 o 512 GB de ROM, altavoces estéreo con AI Sound Engine (que suenan muy bien cuando las alarmas del stand lo permiten) y batería de 4600mAh con carga rápida distribuida de 66W. Huawei dice que ha mejorado el sistema e refrigeración por grafeno para reducir aún más cualquier posible calentamiento. En el tiempo que lo he usado no he percibido que se calentara, pero son necesarias más pruebas.

Advertisement

A nivel de software, el Xs 2 lleva Harmony OS, lo que ya sabemos que significa que va a dar que dar algunos rodeos para usar servicios de Google, pero ya no es algo tan grave como hace años, cuando el veto estadounidense a la compañía la pilló de improviso. Ahora mismo, los servicios de Harmony son bastante usables y la tienda de aplicaciones está surtida con todo lo imprescindible.

Más importante que eso es el sistema de distribución de ventanas de Harmony. Esto ya existe en otros móviles, pero brilla con luz propia en el Xs 2 porque permite aprovechar muchísimo el espacio disponible en la pantalla desplegada. Básicamente podemos tener varias ventanas abiertas, escalarlas o moverlas a nuestro antojo en una multitarea muy efectiva. La pantalla cuadrada no beneficia especialmente a los vídeos (no más que un móvil convencional en horizontal), pero es fantástica para navegar por internet o para aplicaciones de mensajería.

Advertisement

El sistema de cámaras está alojado en una zona más ancha del lateral y está formado por tres cámaras: una cámara principal de 50MP f/1.8 con enfoque PDAF por láser, y otra tele de 8MP f/2.4 con OIS y PDAF equivalente a 81mm (3x de tele óptico). La tercera es una ultrawide de 13MP. Es una buena combinación que mejora aún más gracias al motor de imagen True-Chroma HUAWEI XD Fusion Pro y a las correcciones por IA que permiten hasta eliminar elementos de una escena.

Todo este despliegue tecnológico tiene, por supuesto, un precio, y el del Mate Xs 2 no es pequeño precisamente. El móvil costará 1.999 euros, lo que ahora mismo lo posiciona como el más caro de los plegables del mercado. Personalmente, no estoy dispuesto a pagar ese precio ni aunque pudiera hacerlo, pero debo reconocer que Huawei ha hecho un excelente trabajo, y que si los plegables son tu taza de té, la del MateXs 2 es especialmente interesante.