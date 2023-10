El jefe de IA de Meta dice que no nos regulen, la IA simplemente no es tan inteligente

La IA es demasiado tonta para regularla ahora, según el jefe de investigación de inteligencia artificial de Meta en una entrevista con el Tiempos financieros. Yann LeCun, el científico jefe de IA de Meta, trató desechar los miedos más exagerados de la IA al tiempo que ofrecía una visión libertaria contra cualquier realidad intento de regular el campo de la inteligencia artificial en rápida expansión.

LeCun es ganador del Premio Turing y figura destacada en visión por computadora y redes neuronales, y su trabajo en este campo se cita entre otros Los principales investigadores de IA explican por qué tenemos nuestro auge actual en inteligencia artificial. El renombrado investigador comparó la regulación de la IA actual con lo que habría Esto sucedería si los gobiernos obstaculizaran los inicios de Internet. Él dice que poner un freno a la IA ahora sería como regular las aerolíneas de jet incluso antes de que existieran. inventado.

Sus comentarios se centran en cómo cualquier regulación actual se centraría en el “riesgo existencial” para sistemas que pueden incluso rivalizar con los gatos en términos de capacidades de aprendizaje, que no tenemos en este momento. Lo llamó “contraproducente” y dijo que los escépticos de la IA “quieren una captura regulatoria bajo bajo la apariencia de seguridad de la IA”.

La opinión de LeCun ataca a personas como Geoffrey Hinton, un “compañero” de la IA. que se pronunció recientemente a favor de la regulación de la IA. Hinton dio a entender que la inteligencia artificial basada en nuestros actuales modelos de grandes idiomas llegaría a ser tan avanzada que podría dañar a la humanidad, ya sea a través de malos actores o a través de algún tipo de autoconciencia.

LeCun despreció por completo los temores de Hinton sobre el supuesta inevitable singularidad, diciendo que la mayoría de la gente estaba demasiado influenciada por películas como terminador imaginando un tiempo en el que las máquinas pensantes se vuelvan más inteligentes que los humanos normales. En cambio, dijo que los modelos de IA “simplemente no entienden cómo El mundo funciona. No son capaces de planificar. No son capaces de razonar de verdad”.

A lo que se refiere es al concepto de inteligencia general artificial o AGI. Empresas como OpenAI Afirmó que el cambio a la inteligencia artificial real está cerca, pero LeCun llamó a esto “demasiado optimista” ya que requiere muchos “avances conceptuales”. para alcanzar esa etapa en la IA. En pocas palabras, está diciendo que los científicos no tienen una idea real de cómo pasar de ChatGPT a Skynet, al menos todavía no.

Es un buen cambio de ritmo escuchar a un destacado investigador de IA intentar frenar el revuelo que rodea a la IA, pero luego LeCun está haciendo El hombre de paja de las quejas de la mayoría de los éticos de la IA. No menciona el terrible sesgo mostrado por Generadores de arte con IA, modelos de lenguaje, o incluso vehículos autónomos. Tampoco menciona cómo la IA está ayudando a dar lugar a una nueva ola de basura y desinformación en línea.

LeCun estaba a cargo del robot de investigación de IA Galáctica de Meta. Se suponía que el asistente ayudaría a los investigadores a acelerar su trabajo, pero Meta desconectó el bot En noviembre pasado, los científicos descubrieron que estaba citando textos incorrectamente e incluso inventando revistas. LeCun se quejó sobre la eliminación de los bots, diciendo “Ya no es posible divertirse al usarlo mal casualmente. ¿Feliz?»

Con el tiempo, la IA se volverá más inteligente, incluso más inteligente que los humanos, admitió LeCun. Pero afirmó que en lugar de hacer daño, imaginó la IA. nos ayudaría o abordaría desafíos sociales más importantes, como curar el cáncer o arreglar el cambio climático. Ya sabes, las cosas habituales de los evangelistas tecnológicos.

“La inteligencia no tiene nada que ver con el deseo de dominar. Ni siquiera es cierto para los humanos”, le dijo al Financial Times. Si fuera cierto que los humanos más inteligentes querían dominar a otros, entonces Albert Einstein y otros científicos habrían sido ricos y poderosos, y no eran ninguna de las dos cosas”.

Eso es ignorar el estatus de celebridad mundial que Einstein tuvo durante su vida, pero claro, la inteligencia no es un indicador necesario para ser un bastardo. Es similar a lo que dijo en el pasado donde afirmó que la sociedad tiene la capacidad “de impedir que el mal tenga un poder infinito”. enfrentando la pérdida de empleo porque su empresa así puede ahorrar dinero por reemplazar personal con IA.