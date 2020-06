Filed to:

No, el Joker de Joaquin Phoenix no luchará contra el Batman de Robert Pattinson. Imagen : Warner Bros.

A mediados de 2019 se estrenó Joker, la película dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix en la que conocimos una versión distinta e intensa del villano conocido como el príncipe payaso del crimen. Sin embargo, pronto podremos conocer otra versión más del personaje, en la nueva saga de películas de Batman protagonizada por Robert Pattinson.

Según fuentes cercanas al desarrollo de la nueva película de Batman, dirigida por Matt Reeves, el director tiene en sus planes presentar a una nueva versión de Joker en su trilogía. Y es que, efectivamente, Reeves tiene la intención de hacer no una sola película sino una trilogía completa, llena de múltiples villanos. En la segunda entrega, llegaría el Joker.

La filtración, publicada por The Direct, menciona que “según uno de nuestros contribuyentes, Daniel Richtman [fuente constante de filtraciones de la industria del cine], Matt Reeves planea presentar un nuevo Joker en su trilogía de Batman. El villano aparecerá tanto en la segunda como en la tercera película, aunque también se le hará referencia en The Batman, la primera entrega”. Según el reportaje, los planes para el personaje ya están ahí, pero todavía no ha comenzado el casting para encontrar al actor que lo interpretará.

En los últimos años hemos visto nada menos que tres versiones distintas del personaje en live action: el Joker de Suicide Squad interpretado por Jared Leto, el Joker de la serie Gotham interpretado por Cameron Monaghan y el Joker o Arthur Fleck de Joker interpretado por Joaquin Phoenix. Sin embargo, dado que la nueva trilogía de Batman será un reboot del personaje, ninguna de estas versiones del villano coincide con esta nueva saga.

Además, si esperabas ver al Joker de Phoenix en las películas de Pattinson es aún menos probable, dado que este personaje se desarrolla en una época completamente distinta. Phoenix mencionó que está no descarta la posibilidad de hacer una secuela, pero esta, de hacerse realidad, seguramente sería de nuevo en su propio universo y sin estar conectada a otras producciones de Warner y DC. [The Direct vía CBR / Flickering Myth]