El argentino Andrés Muschietti ha sido el elegido por James Gunn y Peter Safran para dirigir la nueva película de Batman. No, no me refiero a la próxima película del Batman de Robert Pattinson, sino a la adaptación de Batman: The Brave and the Bold, la cual formará parte del nuevo universo cinematográfico de DC.

Muschietti fue el cineasta encargado de The Flash, la película que acaba de estrenarse tras años en desarrollo . En esta película (sin mencionar spoilers) vemos no a uno sino a dos Batman, incluyendo el regreso de Michael Keaton como el Caballero de la noche, por lo que sin duda Muschietti ya tiene experiencia con el personaje. Y The Flash es una película que funciona casi a la perfección como adaptación de un cómic, por lo que sin duda el director es una elección muy interesante y prometedora para dar vida a The Brave and the Bold.

James Gunn y Peter Safran, jefes de DC Studios, comentaron acerca de su elección en una entrevista con Variety:

“Vimos The Flash incluso antes de tomar las riendas de DC Studios, y supimos entonces que estábamos en las manos de no solo un director visionario, sino también de un gran fanático de DC. [The Flash] es una película magnífica, graciosa, emotiva y emocionante, y la pasión y conocimiento de Andy de estos personajes y este mundo se siente en cada cuadro. Por lo que cuando teníamos que buscar un director para The Brave and the Bold, solo había una opción”.

Andy aceptó el trabajo, y su hermana Bárbara Muschietti lo acompañará de nuevo como productora de la película. Bárbara ha producido todas las películas de Andy, “son un equipo extraordinario, y no podríamos tener mejores compañeros al embarcarnos en esta nueva aventura en el DCU”, mencionó Gunn.

The Brave and the Bold es una historia basada en los cómics de Grant Morrison que está centrada tanto en Batman como en Robin, específicamente el Robin de Damian Wayne, hijo de Bruce Wayne que incluso Bruce no sabía que existía durante los primeros 10 años de su vida. Gunn y Safran han dicho que “esta es la historia de Damian Wayne, quien fue criado como un asesino y es un pequeño bastardo. Es mi Robin favorito”.

Por ahora, Batman: The Brave and the Bold no tiene fecha de estreno estimada, ni tampoco se conoce quiénes serán los actores que interpretan a los personajes, o qué villanos estarán presentes en la película. Pero ya sabemos que está en las manos de Muschietti, y después de haber visto The Flash, tomaré esta noticia como una muy buena señal.

En cuanto a l a próxima película de Pattinson como Batman sigue en desarrollo, pero esa será parte de DC Elseworlds, es decir, un universo alternativo al universo principal de DC.