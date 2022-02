Si necesitas más pruebas de que los superhéroes han conquistado la cultura pop , puedes echar un vistazo a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 . El Joker y Harley Quinn acudieron a la pista de patinaje sobre hielo para hacer una rutina interpretativa que explora su trágica y problemática relación . Al menos creo que eso es lo que estaban haciendo.



Los patinadores alemanes Katharina Muller y Tim Dieck, que hicieron la interpretación , eligieron el Joker de Jared Leto y la Harley Quinn de Margot Robb. E s decir, se basaron en la película Suicide Squad, que no fue bien recibida por la crítica . Como era de esperar, la rutina de Muller y Dieck tampoco fue bien recibida por la crítica y, de hecho, fue bastante mala. (Tendrás que dirigirte aquí para verla). No digo est o co mo alguien que sepa de patinaje artístico, sino como alguien que simplemente informa de que el dúo recibió una puntuación de 63.21, suficiente para obtener el décimo (y último) lugar en el evento.



Una interpretación anterior de los alemanes disponible en YouTube

Sin embargo, como laico, diré que la rutina tuvo poco que ver con el Joker y Harley Quinn . Aparte de la brillante chaqueta morada que usó Dieck, el chasquido en el cuello que dio inicio a su actuación y la grabación de la risa del Joker de Leto al final, no hay nada en el patinaje que te haga pensar en la violencia caótica de Harley o la cruel toxicidad del Joker . Honestamente, su patinaje no me dio ninguna sensación de emoción , me pareció un poco aburrido e incómodo , algo que los comentaristas también notaron cuando terminó la rutina.

L a única razón por la que sé que Muller está interpretando a Harley Quinn es porque la cobertura de los Juegos Olímpicos de NBC lo dice, y porque es el personaje femenino más plausible para pasar el rato con el Joker en una pista de hielo. Pero sácala del hielo y aléjala de Dieck, y no podría adivinar ni en un millón de años que era Harley.