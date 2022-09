Tarde o temprano, iba a suceder. Genshin Impact se ha convertido en uno de los mayores fenómenos en el mundo de los videojuegos durante los últimos años, desde su lanzamiento inicial a mediados de 2020. Ahora, sus incontables personajes y su hermoso mundo que parece un híbrido de The Legend of Zelda: Breath of the Wild y las películas de Studio Ghibli, tendrá su propia serie de anime.

Genshin Impact se desarrolla en el precioso mundo de Teyvat y sus múltiples naciones y regiones, un mundo que con cada actualización y con el paso del tiempo continúa haciéndose más grande y rico en historias, misiones y muchos personajes por acumular. Sí, Genshin Impact es un juego gratuito, de tipo free to play y con mecánicas de gacha para su monetización, que en resumen es un sistema basado en ruletas y suerte para conseguir objetos y personajes. Aún así, es posible jugar Genshin sin gastar dinero si se quiere y disfrutar de su gran cantidad de contenido, lo que sumado a su espectacular combate y el diseño de sus personajes, lo han convertido en un éxito mundial.

Ese éxito y popularidad en algún momento lo iban a llevar a dar el salto a otros medios, y el más obvio sin duda es el anime. De por sí, Genshin parece una historia salida de este formato, por lo que su adaptación al anime promete mucho. Además, estará a cargo de los estudios de Ufotable, responsables de crear series y películas de anime muy exitosas como es el caso de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba). Todavía no hay fecha de estreno para la serie, pero sin dudas entre este anuncio, el nuevo juego de cartas de Genshin Impact y lo que se viene en el año 3 del juego original, los fanáticos del juego van a estar muy ocupados.