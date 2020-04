El Lenovo Yoga C740 es el mejor portátil 2 en 1 que te puedes llevar sin gastarte una millonada

¡Es un gran portátil y va a juego con mi sofá!

Es algo triste triste que existan portátiles 2 en 1 a pesar del hecho de que nunca brillan ni como portátil ni como tablet. Tal vez fue una mala experiencia con una tablet la que me alejó de est e regusto , sin mencionar que odio escribir en cualquier cosa que no tenga un teclado de verdad. Tengo un ordenador portátil gaming para trabajar y para jugar, y dos estanterías llenas de libros porque me gustan en formato físico. ¿Tablet? ¿Kindl? ¡No necesito ese tipo de cosas! Sin embargo, me hice con un PC de sobremesa para jugar, así que ya no me hacía falta un portátil gaming. Y luego llegó la cuarentena, y de repente era mejor comprar ebooks. Y luego me tocó probar un 2 en 1 que hace las cosas de un portátil tan bien y a un precio tan bueno que en realidad ni me importaron sus bisagras 360 ​​grados y su teclado en la pantalla. Nunca pensé que diría esto, pero el Lenovo Yoga C740 me ha convertido en una creyente de los portátiles 2 en 1, no solo porque ha cubierto una nueva necesidad que no sabía que tenía en mi vida, sino también porque es una máquina realmente buena.

El Yoga C740 no es especialmente barato, pero con un precio inicial de 900 dólares te brinda muchas características típicamente premium por menos de 1000 dólares. Tiene alguna particularidad o dos, como la nueva ubicación de los altavoces. En el modelo anterior de Yoga, los altavoces estaban junto a la bisagra, lo que significaba que podía reproducir música o ver una película en cualquier modo y no perder mucha calidad de sonido. El Yoga C740 los tiene a ambos lados del teclado.

Sin embargo, este nuevo modelo viene con un sistema de altavoces Dolby Atmos, que hace que todo lo que pongas suene nítido y transparente , pero cuando no está mirando hacia ti , el sonido se amortigua un poco por la orientación de los altavoces . Ni siquiera te molestes en tratar de escuchar o ver algo si el Yoga C740 está sobre tu regazo en modo tabl et ; el sonido irá directamente a tus muslos.

Sin embargo, no está tan mal dejarlo en modo portátil para ver películas. Además de la fantástica calidad de sonido, hay una rejilla de ventilación en la parte posterior cercana a la bisagra, además de una en la parte inferior para duplicar la disipación de calor. El C740 no se calienta mucho de todos modos, pero me tranquiliza saber que está eso ahí . D uró 8 horas y 45 minutos en nuestra prueba de batería, lo que significa que puedes usar este 2 en 1 casi t odo el día sin echar mano a un enchufe . Aunque en comparación con otr os portátiles, como el Dell XPS 13, que duró 9 horas y 59 minutos, se antoja corto. Sin embargo, en comparación con otros modelos de Lenovo, especialmente los modelos gaming a los que estoy acostumbrada , no está mal algo menos de 9 horas. Está bien por una vez tener una batería que dure más de cuatro horas (y eso cuando no estoy jugando ).

En general, Lenovo ha mantenido las cosas sobresalientes de los Yoga anteriores: bisagras resistentes que lo transforman en portátil y tablet ; un marco más ancho en uno de los lados para que sea más fácil sostenerlo con una mano; y un acabado metálico que hace que este 2 en 1 ligero luzca genial . R ivaliza fácilmente con otros dispositivos como el HP Spectre x360 13t o el Surface Pro X en precio y características . De hecho, creo que es incluso mejor

No era mentira que iba a juego con mi sofá.

Por menos de 1000 dólares, tendrás uno de los procesadores de 14nm más nuevos de Intel, un Core i5-10210U con Turbo Boost de hasta 4.2 GHz, un lector de huellas digitales y una webcam HD 720p incorporada. También puedes optar por un SSD de 512 GB más grande por solo 50 dólares más, pero 256 GB deberían ser más que suficientes, ya que este 2 en 1 está más pens ado para labores de productividad básica y el streaming de vídeos. Sin embargo, tiene pocos puertos: solo dos USB-C, un USB-A y un conector para auriculares de 3,5 mm. Pero tiene Bluetooth, por lo que podrás conectarle también auriculares inalámbricos.

Como ocurre con la mayoría de los productos de Lenovo, encuentro que el teclado del Yoga C740 es realmente cómodo. Las personas con manos grandes quizás encuentren el teclado un poco estrecho, pero las teclas son firmes y retroceden suavemente después de levantar el dedo. También son especialmente silenciosos. Sin embargo, no me convenció el teclado por software del Yoga C740 que aparece en el modo tablet . Esos teclados digitales son conocidos por su latencia cuanto escribes rápido . Realmente tampoco hay una forma de evitar esto, a menos que uses un teclado normal. Es un área en la que Lenovo y Microsoft podrían mejorar . Gracias a Dios, el C740 es un 2 en 1 con un teclado de verda d .

Lo que me sorprendió gratamente fue la respuesta del trackpad. He sido siempre de ratón, pero el Yoga C740 me ha hecho fan de los trackpads (o al menos de éste en concreto). Tanto es así que no quería usar un ratón como hago normalmente con mi Lenovo Legion Y520. No tuvo ningún problema para detectar si estaba usando un dedo para mover el cursor o dos para desplazarme vertical u horizontalmente. Siempre funcionó a la perfección, como debería ocurrir habitualmente con los trackpads.

A día de hoy, puede hacerte con el Yoga C740 por 820 dólares (lo hemos llegado a ver a 770) y eso es toda una ganga si tienes ese dinero para gastar. Normalmente cuesta unos 900 dólares, e incluso a ese precio sigue siendo más barato que otros 2 en 1 de la competencia, especialmente por todo lo que ofrece. No está diseñado para el mundo gaming o los creadores de contenido, sino para una franja mucho más variada de profesionales que trabajan con él y estudiantes que no quieren gastarse mucho en un iPad/ Surface y sus carísimas fundas con teclado. Este es para las personas que necesitan una alternativa mejor a su teléfono para trabajar con documentos, ver vídeos y asistir a eventos sociales en Zoom. Si necesitas un portátil que tenga un buen equilibrio entre su precio y algunas características premium, hay pocas opciones que sean tan buenas como este Lenovo C740.

