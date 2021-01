LaVie Mini: la mezcla entre ordenador portátil y Switch con el que sueña Lenovo

Imagen : Lenovo

La Nintendo Switch es genial, pero sería aún mejor si tamb ié n pudi era funcionar como un ordenador normal . Por eso Lenovo ha intentado mostrar cómo sería ese sueño con su nuevo prototipo: el LaVie Mini.

El LaVie Mini, que ha sido presentado justo antes del CES de este año, trata de mostrar cómo se vería el nuevo portátil LaVie Pro de la compañía si fuese “de bolsillo”. También luce casi igual que la Nintendo Switch cuando se le acoplan dos mandos a los lados.



Estas son algunas de las especificaciones de este dispositivo concep tual (esto implica que no es un modelo real todavía ):

Procesador móvil Intel® Core i7 de 11.a generación

Gráficos Intel Iris Xe

SSD de 256 GB

16 GB de memoria LPDDR4

Pantalla táctil WUXGA (1920 x 1200) de 8 pulgadas

0,58 kg de peso

Incluso se su pone que el LaVie Mini vendría con una base con la que transmitir la pantalla a un televisor. El diseño también está bastante bien . Como alguien obsesionado con los dispositivos minimalistas, me encanta la idea de u n portátil súper pequeñ o en el que también pue da jugar a The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Por supuesto, a hí radica también el problema: pued e s er extremadamente costoso y poco práctico diseñ ar un dispositivo que sea capaz de hacer ambas cosas bien. Aunque si este dispo sitivo acaba viendo la luz, al menos será compatible con Netflix.