El manicomio Arkham (o Arkham Asylum) será el lugar en el que se desarrolle una nueva serie spinoff de The Batman, la nueva película sobre el Caballero de la noche protagonizada por Robert Pattinson. Así lo ha confirmado el director Matt Reeves, anunciando además que esta es la evolución de otra serie que ya estaba en desarrollo.

A mediados de 2020 Reeves y Warner Bros anunciaron que había una serie sobre la policía de Gotham en desarrollo para HBO Max, parte del nuevo universo conectado a la película The Batman. Se esperaba que esa serie estuviera inspirada en los cómics Gotham Central, e iba a ser escrita por Terence Winter, creador de la serie Boardwalk Empire, aunque abandonó el proyecto a finales de 2020 por diferencias creativas. Ahora, según Reeves en una entrevista, ese proyecto ha mutado:

“Algo que ya no vamos a hacer… La serie sobre la policía de Gotham, hemos suspendido ese proyecto. No vamos a hacerlo. […] Esa historia ha evolucionado . Hemos cambiado a la idea de exactamente qué sucedería en el mundo de Arkham después de los acontecimientos de la película, y con algunos personajes… básicamente con una idea de que es como una película de terror, o la mansión embrujada que es Arkham. Del mismo modo que Gotham es un personaje en la película, queremos que Arkham se sienta así en esta serie ”.

Dejar de lado la serie de la policía de Gotham por una serie de Arkham tiene mucho sentido, no solo por lo interesante que desde siempre ha sido esta cárcel manicomio tan presente en los cómics de Batman, sino porque Warner y DC también están desarrollando una serie sobre el Pingüino, protagonizada por Colin Farrell, que según Reeves será “casi como Scarface”, el auge de un criminal como este, algo que seguramente irá ligado no solo al mundo del crimen de Gotham sino también a la corrupción de la justicia en la ciudad.

Con suerte, no tendremos que esperar mucho para ver estas series hacerse realidad. [The Cyber Nerds vía The Direct]