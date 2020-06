Filed to:

El Samsung Chromebook Plus V2. Foto : Alex Cranz / Andrew Liszewski ( Gizmodo )

Si tienes un Chromebook podrías estar de suerte. Google está regalando algunos juegos en su tienda oficial para dispositivos con sistema operativo Chrome OS, incluyendo las entregas clásicas de DOOM y Stardew Valley, aunque los regalos parecen no estar disponible para todos los dispositivos.

En Android Police han descubierto que la tienda oficial de Google para Chrome OS está ofreciendo unos “beneficios” para los usuarios de Chromebook, incluyendo tanto juegos gratis como suscripciones de apps y packs de expansiones para juegos. Entre los juegos disponibles como regalo se encuentran los clásicos DOOM y DOOM II, el exitoso Stardew Valley, la expansión Fall of the Dark del juego gratuito de cartas y estrategia The Elder Scrolls: Legends y un paquete de expansión y objetos para Fallout Shelter. Los precios de estos títulos y expansiones van desde los 5 hasta los 20 dólares.

Además, también se encuentra disponible de forma gratuita la app Duet Display y una suscripción por 12 meses para VSCO, la exitosa suite y aplicación de fotografía.

Sin embargo, no todos los usuarios de Chromebook parecen poder acceder al contenido gratuito, todo parece depender del dispositivo que poseas. Tanto los Pixelbooks antiguos como el reciente Pixebook Go han podido acceder a los juegos gratis en algunas pruebas, mientras que otros dispositivos no han podido. Además, la oferta está disponible por tiempo limitado, así que si tienes un Chromebook puedes acceder a este contenido desde la web de Google. [Google vía Android Police]