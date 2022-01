By

Nintendo acaba de anunciar que el próximo juego que llegará a la biblioteca de Nintendo Switch Online será el clásico del 2000 The Legend Of Zelda: Majora’s Mask.



Parece apropiado que , al igual que el juego original de N64 necesitaba el paquete de expansión física de la consola, el título vaya a estar disponible en el paquete Expansion Pack más caro de Switch Online. Se unirá a su predecesor, The Legend Of Zelda: Ocarina of Time, en el servicio de suscripción .



Esta noticia sigue al anuncio de ayer de que Banjo-Kazooie también estaría disponible para los suscriptores del Expansion Pack , aunque su lanzamiento no estaba tan lejos: debería estar disponible para cuando estés leyendo esto.

Si estás un poco oxidado con Majora’s Mask, esto es lo que decía la última review de Kotaku: