Amazon ha lanzado el Fire TV Stick más potente hasta la fecha, y el salto en rendimiento se nota desde la fluidez de la interfaz hasta la estabilidad del streaming en 4K. Por 65 euros, el nuevo Fire TV Stick 4K Max supera a los “sticks” de Google y Xiaomi en especificaciones, y se les acerca en aplicaciones.

Empecemos por el hardware. Este no es el Fire TV Stick más pequeño que existe, pero sigue quedando convenientemente oculto tras el televisor con sus 10 centímetros de largo, tres de ancho, y uno y medio de grosor.

Una de las ventajas del formato “stick” es que puede alimentarse directamente con un puerto USB del televisor, especialmente en una tele montada en la pared. Pero este bicho necesita energía, así que los 2,5 vatios de los USB de televisores más antiguos no serán suficientes, y quizá necesites conectar el Fire TV Stick 4K Max directamente a la corriente, con el adaptador incluido en la caja.

Amazon sigue sin adoptar el estándar USB-C, así que el Fire TV Stick 4K Max mantiene el viejo puerto micro-USB. Todo lo demás mejora. Con un procesador Mediatek 8696 de cuatro núcleos a 1,8 GHz, una gráfica IMG GE8300 a 750 MHz, 2 GB de memoria RAM, 8 GB de almacenamiento y soporte de Wi-Fi 6 (una rareza en este tipo de dispositivos), el Fire TV Stick 4K Max es un 40% más rápido que el Fire TV Stick 4K, que ya era más rápido que el resto de modelos.

El mando a distancia es el mismo, y eso es una buena noticia. Lo que más me gusta de este mando no es que tenga Alexa integrado o botones de acceso rápido a Prime Vídeo, Netflix, Disney+ y Amazon Music, sino que pueda controlar por infrarrojos el volumen de todo tipo de televisores y barras de sonido. Solo tienes que decirle de qué marca es tu barra de sonido et voilà: un mando menos en la mesa ratona. Perfecto para televisores que no tienen HDMI ARC, por ejemplo.

El Fire TV Stick 4K Max también tiene conectividad Bluetooth 5.0 LE, que te permite conectar auriculares inalámbricos, mandos de juego y altavoces Bluetooth, incluidos los Amazon Echo, que se pueden configurar en estéreo. El Stick en sí tiene soporte de sonido envolvente Dolby Atmos hasta 7.1.

En vídeo, el Fire TV 4K Max permite resoluciones UHD 4K (2160p a 60 fps) y viene con soporte de HDR, tanto Dolby Vision como HDR10+. Esto ya era así en el Fire TV 4K, pero el Max añade conectividad Wi-Fi 6, así que si tienes un router compatible, los streams en 4K serán más estables (aunque haya muchos dispositivos conectados en casa). ¿Sabes qué router mesh acaba de añadir soporte de Wi-Fi 6? Exacto, el eero 6 de Amazon. Todo queda en casa.

El Fire TV Stick 4K Max también puede conectarse por cable, si tienes un adaptador de corriente con Ethernet incorporado, pero este no viene incluido en la caja, y tampoco ganarías mucho. En mis pruebas, conseguí latencias estables de 2 milisegundos conectado por Wi-Fi.

El nuevo Stick es más rápido, en general. Las aplicaciones abren más rápido, los streams cargan más rápido, puedes instalar varias aplicaciones a la vez sin que el sistema se quede inutilizado… Ya era hora de que Amazon hiciera un Fire TV Stick a la altura de usuarios más exigentes.

Pero hablemos de aplicaciones. Como las tablets Amazon Fire, el Fire TV Stick 4K Max viene con el sistema operativo Fire OS basado en Android, que tiene su propia tienda de aplicaciones. En general, la experiencia no cambia mucho con respecto a Google TV. La interfaz está muy bien pensada y permite configurar usuarios, control parental, etcétera. Además todo se integra con Alexa.

Pero si buscas una apicación específica que no esté en la tienda, como HBO, vas a tener que activar el modo desarrollador en los ajustes y habilitar la instalación de APKs desde fuentes desconocidas. Esto podría ser un proceso accesible para usuarios avanzados, pero es muy complicado y disuasorio para los demás.



En cualquier caso , Amazon ha conseguido traer a Fire OS la mayoría de aplicaciones que un usuario promedio podría querer en el televisor. De hecho, pueden instalarse antes de empezar a usar el Fire TV Stick, en el proceso de configuración inicial. Están Netflix, YouTube, Spotify, Prime Video, Disney+, DAZN, Atresplayer, Mitele, RTVE Play, Clan, Movistar+, Pluto TV, Orange TV, Vodafone TV, Filmin, FlixOlé, Twitch y Apple TV+, entre otras. También hay algunos juegos, como Asphalt 8, pero nada que sea para tirar cohetes.

El Amazon Fire TV Stick 4K Max frente a otros “sticks”

El Fire TV Stick 4K Max (arriba) junto al Fire TV Stick Lite (abajo) 4K, HDR10+ y Dolby Atmos en tamaño dongle Todo lo que viene en la caja del Fire TV Stick 4K Max (aparte de los manuales) 1 / 3

El Amazon Fire TV Stick 4K Max cuesta 65 euros. En el terreno de los “sticks” (también llamados “dongles”) compite con el Chromecast con Google TV de Google y el Mi TV Stick de Xiaomi, pero ambos quedan por debajo en especificaciones. Si lo comparamos con “cajas” (o “set-top boxes”), rivaliza con la Mi TV Box S (que no tiene Wi-Fi 6), y es mucho más barato que otras alternativas como el Apple TV 4K y la NVIDIA Shield TV Pro.

En cuanto al resto de Fire TV Sticks de Amazon, lo tengo claro. Descartaría el Fire TV Lite de 20 euros ( porque no tiene Alexa, que es imprescindible para abrir directamente un contenido o introducir texto ) y descartaría también el Fire TV 4K de 40 euros (porque es más lento que el Max).

E legiría entre el Fire TV Stick de 25 euros (si no te importa ver contenido en Full HD) y el nuevo Fire TV 4K Max (si quieres el mejor rendimiento en un dispositivo que queda oculto detrás del televisor, y que además está más preparado para el futuro con el soporte de Wi-Fi 6 ).